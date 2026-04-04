    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    • 04 aprel, 2026
    • 10:20
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda könüllü sığorta növləri hesabına 234,436 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövr ilə müqayisədə 6,5 % çoxdur.

    Hesabat dövründə könüllü sığorta növləri üzrə ödənişlərin məbləği 121,772 milyon manat təşkil edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 39,4 % çoxdur.

    Beləliklə, 2 ayda könüllü sığorta bazarından toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 51,9 manatı qədər ödəniş edilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 39,7 manat olub.

    Xatırladaq ki, yanvar-fevral aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 277,562 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,3 % azdır.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 148,800 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 37 % çoxdur.

    2 ayda sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 53,6 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 38,6 manat olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Könüllü sığorta növləri Sığorta haqqı Sığorta ödənişi
    Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%
    Voluntary insurance premiums rise in Azerbaijan in early 2026

