О нас

Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 26%

Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 26% В январе-сентябре текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было совершено операций на сумму 9 434,4 млн манатов.
Финансы
29 октября 2022 г. 10:25
Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 26%

В январе-сентябре текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было совершено операций на сумму 9 434,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 25,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За 9 месяцев на первичном рынке сформировалось 5 030,3 млн манатов (на 19,7% меньше), на вторичном рынке - 4 404,1 млн манатов (на 31,7% меньше).

За отчетный период на рынке ценных бумаг было заключено 6 596 сделок. Это на 26,1% меньше, чем годом ранее. На первичный рынок пришлось 1 172 сделки (на 16,9% меньше), а на вторичный рынок - 5 424 сделки (на 27,8% меньше).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 26 % kiçilib

Самое важное

Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
28 октября 2022 г. 21:26
Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
ФотоСахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
28 октября 2022 г. 21:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi