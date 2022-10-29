Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 26%

В январе-сентябре текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было совершено операций на сумму 9 434,4 млн манатов.

В январе-сентябре текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было совершено операций на сумму 9 434,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 25,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За 9 месяцев на первичном рынке сформировалось 5 030,3 млн манатов (на 19,7% меньше), на вторичном рынке - 4 404,1 млн манатов (на 31,7% меньше).

За отчетный период на рынке ценных бумаг было заключено 6 596 сделок. Это на 26,1% меньше, чем годом ранее. На первичный рынок пришлось 1 172 сделки (на 16,9% меньше), а на вторичный рынок - 5 424 сделки (на 27,8% меньше).