Рыночная капитализация серебра превысила $5 трлн

Рыночная капитализация серебра составляет более чем $5 трлн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap (рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалют и паевых инвестиционных фондов).

На первом месте находится золото с рыночной капитализацией в $32,26 трлн, следом за серебром на третьей строчке расположилась Nvidia ($4,523 трлн). На четвертом и пятом местах находятся Alphabet, управляющая Google ($4,061 трлн), и Apple ($3,857 трлн).

Капитализация серебра рассчитывается путем умножения текущей цены серебра на объем, который, по оценкам, был добыт к настоящему времени - около 1 751 000 метрических тонн. Эти данные являются приблизительными. Значительная часть серебра была утрачена или уничтожена в результате промышленного использования.