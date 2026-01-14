СМИ: Стоимость грамма золота в Японии обновила исторический максимум

Цена грамма золота в Японии превысила отметку в 26 тыс. иен (12,8 тыс. рублей), обновив исторический максимум.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что Tanaka Kikinzoku, ведущий в Японии продавец драгоценных металлов, указывает на интерес инвесторов к золоту на фоне опасений по поводу снижения независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США, руководство которой жестко критикует президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В этих условиях инвесторы рассматривают золото как надежный актив.

До этого сообщалось, что цены на золото на бирже Comeх обновили исторический рекорд. Так, 23 декабря цена тройской унции золота увеличилась на 2,57% и составила $4500,2 (354 тыс. рублей).

В ноябре прошлого года аналитик предрек очередное обновление рекорда стоимости золота. Как сообщалось, к началу текущего года тренд на рост стоимости драгметалла сохранится, причем цены могут в очередной раз обновить исторический максимум.