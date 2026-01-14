İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Yaponiyada qızılın qiyməti rekord dərəcədə bahalaşıb

    Maliyyə
    • 14 yanvar, 2026
    • 06:31
    Yaponiyada qızılın qiyməti rekord dərəcədə bahalaşıb

    Yaponiyada ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən sərt tənqid edilən Federal Ehtiyat Sisteminin müstəqilliyinin azalması ilə bağlı narahatlıqlar fonunda qızılın qiyməti rekord həddə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, ölkənin ən böyük qiymətli metal ticarəti şirkətlərindən biri olan "Tanaka kikinzoku" qızılın bir qramının qiymətini 26 000 yen (163 ABŞ dolları) səviyyəsində müəyyən edib.

    Qeyd edək ki, "Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2026-cı ilin fevralında çatdırılmaqla qızıl fyuçersinin dəyəri bir troya unsiyası üçün 4 600 dollar səviyyəsinə çataraq tarixi maksimumu yeniləyib.

    Yaponiya Qızıl
    СМИ: Стоимость грамма золота в Японии обновила исторический максимум

    Son xəbərlər

    07:13

    Çin cari ilin ilk kosmik buraxılışını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    06:31

    Yaponiyada qızılın qiyməti rekord dərəcədə bahalaşıb

    Maliyyə
    06:08

    Rostov-na-Donu şəhərindəki çoxmənzilli binalar hava hücumundan zərər görüb

    Digər ölkələr
    05:48

    Venesuelanın müvəqqəti hökuməti Amerika vətəndaşlarını azadlığa buraxıb

    Digər ölkələr
    05:13

    ABŞ "Havana sindromu" yaradan cihaz əldə edib

    Sağlamlıq
    04:48

    Fransa Olimpiya iştirakçılarının baqaj yoxlanışına icazə verib

    İdman
    04:06

    Kiyev qaranlığa qərq olub

    Digər ölkələr
    03:50

    Ukrayna ABŞ-dən silah alışı üçün 15 milyard avro ala bilər

    Digər ölkələr
    03:26

    Qrenlandiyanın Baş naziri: Biz Danimarkanı üstün tuturuq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti