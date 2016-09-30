Руфат Асланлы: Не было иного выхода, кроме как аннулировать лицензию Bank Standard

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Хотя новый менеджмент ЗАО Bank Standard предложил несколько сценариев, ни один из них не был действенным для восстановления финансовой стабильности банка.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками (ПКФР) Руфат Асланлы.

По его словам, поэтому не было иного выхода, кроме как аннулировать лицензию Bank Standard.

Р.Асланлы отметил, что активы банка не позволяют ему выполнять обязательства: "Поэтому в понедельник будет обращено в суд для признания кредитной организации банкротом".

Председатель ПКФР заявил, что проблем с возвращением депозитов не будет.