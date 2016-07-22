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    Руфат Асланлы: Попытки по оздоровлению закрытых банков не дали результатов

    По его словам, в настоящее время остальные банки работают в нормальном режиме, и в банковском секторе нет серьезных проблем

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Попытки Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) по оздоровлению 4 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы, не дали никаких результатов. 

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Совета директоров ПНФР Руфат Асланлы. 

    По его словам, в настоящее время остальные банки работают в нормальном режиме, и в банковском секторе нет серьезных проблем: "Даже в деятельности 4 закрытых банков до последнего дня не наблюдалось никаких проблем. Мы не позволили проблемам в этих банках распространиться по всему сектору, повлиять на экономические процессы". 

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