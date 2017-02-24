Руфат Асланлы: Массовый уход страховых компаний с рынка не прогнозируется

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "В прошлом году страховой рынок Азербайджана покинули четыре компании, однако в этом году мы не прогнозируем повторения этой ситуации".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы.

Кроме того, по его словам, будут продолжаться меры по оздоровлению страхового рынка, и в связи с этим, не исключен добровольный уход с рынка таких компаний как Bashak Inam Sigorta.