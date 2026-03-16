    Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4%

    В январе-феврале текущего года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на сумму 10,1 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 5,5 млрд манатов, непродовольственных товаров на 4,6 млрд манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничный товарооборот в реальном выражении вырос на 3,6%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,2%, по непродовольственным товарам - на 6,5%.

    За 2 месяца из средств, потраченных покупателями на приобретение товаров в розничной торговой сети, 49,4% было направлено на покупку продовольственных товаров, 5% - напитков и табачных изделий, 14,6% - текстильной продукции, одежды и обуви, 5,8% - автомобильного бензина и дизельного топлива, 4,6% - электротоваров и мебели, 2,9% - фармацевтической продукции и медицинских принадлежностей, 1,6% - компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 16,1% - прочих непродовольственных товаров.

    В отчетный период в розничной торговой сети в среднем на душу населения в месяц было приобретено товаров на 491,5 маната, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 267,1 маната, непродовольственных товаров на 224,4 маната.

    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb
    Швеция временно перенесла работу посольства из Тегерана в Баку

    На освобожденных территориях Азербайджана восстановлен 41 населенный пункт

    Петер Сийярто: Украина отказывается от трехсторонних консультаций по "Дружбе"

    В Кремле не стали комментировать сообщения о лечении Хаменеи в Москве

    В Баку женщина, родившая близнецов, умерла от дыхательной недостаточности - ОБНОВЛЕНО

    Три пешехода стали жертвами ДТП в Азербайджане за минувшие выходные

    Иран атаковал американскую военную базу в ОАЭ, прогремел мощный взрыв

    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли почти на 6%

