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Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3,5%

Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3,5% В январе-августе 2024 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 37,2 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 20,6 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 16,6 млрд ма
Финансы
11 сентября 2024 г. 13:07
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3,5%

В январе-августе 2024 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 37,2 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 20,6 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 16,6 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,5%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,9%, по непродовольственным товарам - на 5,5%.

В отчетном периоде из потраченных потребителями средств 50,8% пришлось на продукты питания, 4,5% - на напитки и табачные изделия, 13% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,7% - на бензин и дизельное топливо, 4,9% - на электротовары и мебель, 2,2% - на лекарства и медицинские товары, 1,2% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, 17,7% - другие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора за отчетный период, увеличилась в реальном выражении на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3,5 % artıb

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