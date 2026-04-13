Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Финансы
    • 13 апреля, 2026
    • 14:47
    Розничный товарооборот Азербайджана вырос почти на 4%

    В январе-марте текущего года в розничной сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 15 млрд 927,3 млн манатов, в том числе продовольствия, напитков и табачных изделий на сумму 8 млрд 774,9 млн манатов и непродовольственных товаров на сумму 7 млрд 152,4 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничный товарооборот в реальном выражении вырос на 3,7%, в том числе на 1,3% на продукты питания, напитки и табачные изделия и на 6,6% на непродовольственные товары.

    В январе-марте текущего года 50,4% средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной сети, потрачены на продовольствие, 4,7% - на напитки и табачные изделия, 14,6% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6% - на бензин и дизельное топливо, 4,5% - на электротовары и мебель, 2,7% - на фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности, 1,6% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию и 15,5% - на прочие непродовольственные товары.

    В отчетный период один человек в розничной сети в среднем покупал товаров на 517,2 маната в месяц, включая продовольствие, напитки и табачные изделия на 284,9 маната и непродовольственные товары на 232,3 маната.

    Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb
    Azerbaijan retail turnover rises 3.7% in 1Q26

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей