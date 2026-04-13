Розничный товарооборот Азербайджана вырос почти на 4%

В январе-марте текущего года в розничной сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 15 млрд 927,3 млн манатов, в том числе продовольствия, напитков и табачных изделий на сумму 8 млрд 774,9 млн манатов и непродовольственных товаров на сумму 7 млрд 152,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничный товарооборот в реальном выражении вырос на 3,7%, в том числе на 1,3% на продукты питания, напитки и табачные изделия и на 6,6% на непродовольственные товары.

В январе-марте текущего года 50,4% средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной сети, потрачены на продовольствие, 4,7% - на напитки и табачные изделия, 14,6% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6% - на бензин и дизельное топливо, 4,5% - на электротовары и мебель, 2,7% - на фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности, 1,6% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию и 15,5% - на прочие непродовольственные товары.

В отчетный период один человек в розничной сети в среднем покупал товаров на 517,2 маната в месяц, включая продовольствие, напитки и табачные изделия на 284,9 маната и непродовольственные товары на 232,3 маната.