​Розничный товарооборот в Азербайджане сократился на 33%

В январе-апреле этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 11,5 млрд манатов, из них 6,2 млрд манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 5,3 млрд манатов - непродовольственные товары, сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики.

В апреле розничный товарооборот сократился на 33,1%, в том числе по непродовольственным товарам на 38,6%.

В январе-апреле товарооборот сократился на 1,9%, в том числе по непродовольственным товарам на 6,5%, по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям возрос на 2,6%.

Электронный товарооборот вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 53,6% - средств на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 14% - трикотажные изделия, одежду и обувь, 5,4% - автомобильное топливо, 5,1% - электрические товары и мебель, 1,8% - фармацевтические и медицинские товары, 0,7% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 19,4% - прочие непродовольственные товары.

Доля торговых предприятий в розничных продажах составила 23,9%, физических лиц - 48,3%, рынков и ярмарок - 27,8%. Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 17,5%, физических лиц - на 1,2%, рынков и ярмарок сократился на 15,1%.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 289,1 маната, что в номинальном выражении на 1,5 маната больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 154,9 маната, непродовольственных товаров – 134,2 маната.