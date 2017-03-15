Рост ВВП в Азербайджане за два месяца составил 0,4%

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2017 года производство ВВП в Азербайджане увеличилось на 0,4% и составило 10 042,6 млн манатов. Объем ВВП на душу населения составил 1 035,6 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За этот период 46,7% ВВП произведено в сфере промышленности, 9,6% - торговли, ремонта транспортных средств, 7,6% - строительства, 6,7% - транспорта и складского хозяйства, 2,7% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,7% - размещения туристов и общественного питания, 1,7% - информации и услуг связи, 15,8% - прочих сферах. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 6,5% ВВП.

За отчетный период 56,8% ВВП произведено в ненефтяном секторе экономики, что на 2,3% больше соответствующего периода прошлого года.

Отметим, что в январе 2017 года резидентами Азербайджана произведено ВВП в объеме 5 233,1 млн манатов или на 0,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.