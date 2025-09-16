Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Рост ВВП Азербайджана в следующем году прогнозируется на уровне 3,2%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 01:53
    Рост ВВП Азербайджана в следующем году прогнозируется на уровне 3,2%

    ВВП Азербайджана в 2026 году составит 134,1 миллиарда манатов.

    Как сообщает Report, это отражено в данных "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год" Министерства финансов.

    Согласно информации, 101,7 млрд манатов из этой суммы, как ожидается, придется на долю ненефтегазового сектора.

    Таким образом, в следующем году экономический рост прогнозируется на уровне 3,2%, в том числе в ненефтегазовом секторе - 8,8%.

    Согласно обновленным в прошлом месяце прогнозам экономического роста правительства Азербайджана, в этом году в стране должен быть произведен ВВП в размере 129,9 млрд манатов, в том числе 93,5 млрд манатов в ненефтегазовом секторе.

    По данным Государственного комитета статистики, за январь-август этого года ВВП Азербайджана составил 83 млрд 37,8 млн манатов, что на 1% больше аналогичного показателя прошлого года.

    объем ВВП экономический рост Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanda gələn il ÜDM artımı 3,2 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır

    Последние новости

    02:18

    Азербайджан в 2026 году займет около 3 млрд манатов

    Финансы
    02:14

    Минфин Азербайджана раскрыл предварительные показатели бюджета на 2026 год

    Финансы
    02:09

    Курс маната к доллару в Азербайджане останется стабильным

    Финансы
    02:03

    Правительство Азербайджана погасит в 2026 году около 2,5 млрд манатов долга

    Финансы
    02:00

    Назван прогноз инфляции в Азербайджане на следующий год

    Финансы
    01:53

    Рост ВВП Азербайджана в следующем году прогнозируется на уровне 3,2%

    Финансы
    01:45

    Бюджетные обязательства таможенных органов Азербайджана будут увеличены почти на 4%

    Финансы
    01:42

    Трамп заявил, что Нетаньяху не предупреждал его заранее об ударе по Катару

    Другие страны
    01:32

    Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в 2026 году составят до 17 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей