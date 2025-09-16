Рост ВВП Азербайджана в следующем году прогнозируется на уровне 3,2%
- 16 сентября, 2025
- 01:53
ВВП Азербайджана в 2026 году составит 134,1 миллиарда манатов.
Как сообщает Report, это отражено в данных "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год" Министерства финансов.
Согласно информации, 101,7 млрд манатов из этой суммы, как ожидается, придется на долю ненефтегазового сектора.
Таким образом, в следующем году экономический рост прогнозируется на уровне 3,2%, в том числе в ненефтегазовом секторе - 8,8%.
Согласно обновленным в прошлом месяце прогнозам экономического роста правительства Азербайджана, в этом году в стране должен быть произведен ВВП в размере 129,9 млрд манатов, в том числе 93,5 млрд манатов в ненефтегазовом секторе.
По данным Государственного комитета статистики, за январь-август этого года ВВП Азербайджана составил 83 млрд 37,8 млн манатов, что на 1% больше аналогичного показателя прошлого года.