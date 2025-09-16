İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Azərbaycanda gələn il ÜDM artımı 3,2 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır

    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 00:52
    Azərbaycanda gələn il ÜDM artımı 3,2 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır

    Azərbaycan hökuməti 2026-cı ildə ölkədə 134,1 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunacağını proqnozlaşdırır.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunun 101,7 milyard manatlıq hissəsinin qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşəcəyi gözlənilir.

    Beləliklə, gələn il ölkədə iqtisadi artımın 3,2 %, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 8,8 % təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. 

    Azərbaycan hökumətinin ötən ay yenilədiyi iqtisadi artım proqnozlarına görə, bu il ölkədə 129,9 milyard manatlıq, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 93,5 milyard manatlıq ÜDM istehsal olunmalıdır. 

    Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 % çox ümumi daxili məhsul istehsal (83 milyard 37,8 milyon manatllıq) olunub.

    Maliyyə Nazirliyi ÜDM qeyri-neft-qaz sektoru
    Рост ВВП Азербайджана в следующем году прогнозируется на уровне 3,2%

