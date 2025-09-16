Azərbaycanda gələn il ÜDM artımı 3,2 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır
- 16 sentyabr, 2025
- 00:52
Azərbaycan hökuməti 2026-cı ildə ölkədə 134,1 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunacağını proqnozlaşdırır.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bunun 101,7 milyard manatlıq hissəsinin qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşəcəyi gözlənilir.
Beləliklə, gələn il ölkədə iqtisadi artımın 3,2 %, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 8,8 % təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.
Azərbaycan hökumətinin ötən ay yenilədiyi iqtisadi artım proqnozlarına görə, bu il ölkədə 129,9 milyard manatlıq, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 93,5 milyard manatlıq ÜDM istehsal olunmalıdır.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 % çox ümumi daxili məhsul istehsal (83 milyard 37,8 milyon manatllıq) olunub.