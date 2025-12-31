Рост индекса Гонконгской биржи в 2025 году рекордным за восемь лет

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 31 декабря, 2025
    • 13:06
    Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng завершил 2025 год общим ростом на 28%, продемонстрировав подъем второй год подряд.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржы.

    Это самый высокий скачок с 2017 года, когда рост индекса составил 36%.

    Хотя этот показатель в течение года несколько раз снижался, гонконгскому фондовому рынку удалось стабилизироваться. Как полагают биржевые брокеры, поддержке рынка способствовало относительное "перемирие" в отношении тарифов между Пекином и Вашингтоном, а также стабильность экономики Китая.

    Кроме того, инвесторы также рассчитывают, что Федеральная резервная система (ФРС США) снизит процентные ставки в следующем году, что, как ожидается, приведет к притоку средств на азиатские рынки.

    При этом на торгах 31 декабря индекс Hang Seng продемонстрировал некоторое снижение (на 0,87%) и составил 25 630,54 пункта, индекс China Enterprises Index, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, составил 8 913,68 пункта, а индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, составил 5 515,98 пункта.

