Рост экономики Азербайджана в 2026-2029гг составит 3,5% в год

Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2026-2029гг составит 3,5%.

Как сообщает Report, такие данные приведены в материалах Минфина.

В 2026-2029гг рост в ненефтегазовом секторе Азербайджана составит 4,9%.

Рост ВВП на 2026 год прогнозируется на 2,9%. При этом в следующем году рост ненефтегазового сектора ожидается на 5%, тогда как снижение в нефтегазовом секторе составит 2,4%.

На 2027 год рост ВВП прогнозируется на 3,3%, в том числе рост в ненефтегазовом секторе - на 4,8%, в нефтегазовом секторе снижение составит на 1,3%.

В 2028 году рост ВВП ожидается на 3,1%, в том числе рост в ненефтегазовом секторе составит 5%, снижение в нефтегазовом секторе – на 3,2%.

На 2029 год экономически рост прогнозируется на 4,8%, в том числе рост в ненефтегазовом секторе составит 4,9%, тогда как нефтегазовый сектор вырастит на 4,7%.

По данным, номинальный объем ВВП увеличится с 134,1 млрд манатов в 2026 году до 161,8 млрд манатов в 2029 году.

По прогнозам, доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана к 2030 году достигнет 80%.

Напомним, что рост ВВП Азербайджана на 2025 год прогнозирует на уровне 3%, в том числе рост в ненефтегазовом секторе составит 4,6%, тогда как снижение в нефтегазовом секторе составит 0,2%.