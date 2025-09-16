İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Azərbaycanda iqtisadi artım növbəti 4 ildə orta hesabla 3,5 % təşkil edəcək

    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 11:53
    Azərbaycanda iqtisadi artım növbəti 4 ildə orta hesabla 3,5 % təşkil edəcək

    Azərbaycanda ÜDM-in orta illik artımı 2026-2029-cu illərdə 3,5 % təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin hesabatında qeyd olunub.

    Növbəti 4 ildə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektorunda artım 4,9 % səviyyəsində olacaq.

    2026-cı il üçün ÜDM-in artımı 2,9 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Bununla yanaşı, gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda 5 % artım gözlənilir, neft-qaz sektorunda isə azalma 2,4 % təşkil edəcək.

    2027-ci ildə ÜDM-in 3,3 % artacağı proqnozlaşdırılır, qeyri-neft-qaz sektorunda artım 4,8 %, neft-qaz sektorunda azalma 1,3 % təşkil edəcək.

    2028-ci ildə ÜDM-in artımı 3,1 % səviyyəsində gözlənilir, qeyri-neft-qaz sektorunda artım 5 %, neft-qaz sektorunda azalma 3,2 % təşkil edəcək.

    2029-cu il üçün iqtisadi artım 4,8 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır, qeyri-neft-qaz sektorunda artım 4,9 %-ə, neft-qaz sektorunda artım 4,7 %-ə bərabər olacaq.

    Məlumata görə, ÜDM-in nominal həcmi 2026-cı ildəki 134,1 milyard manatdan 2029-cu ildə 161,8 milyard manata qədər artacaq.

    Proqnozlara görə, 2030-cu ilə qədər ÜDM-də qeyri-neft-qaz sektorunun payı 80 %-ə çatacaq.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda ÜDM-in 3 % artacağı proqnozlaşdırılır, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda artım 4,6 %, neft-qaz sektorunda azalma 0,2 % təşkil edəcək.

    Azərbaycan ÜDM proqnoz
    Рост экономики Азербайджана в 2026-2029гг составит 3,5% в год
    Azerbaijan forecasts 3.5% average GDP growth for 2026–2029

    Son xəbərlər

    12:58

    Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"

    Fərdi
    12:55

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaq

    Maliyyə
    12:53

    Xətaidə evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:52

    İƏT Mədəniyyət Festivalının tarixi dəyişib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:50

    Silahlı Qüvvələrin rəsmisi: Rusiya Ukraynaya qarşı təhlükəli kimyəvi maddələrdən istifadə edir

    Digər ölkələr
    12:49

    İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı var

    Region
    12:48

    Azərbaycanın milli mənafeyinə yad küçə və prospektlərin adlarının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Milli Məclis
    12:48

    Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

    Energetika
    12:47

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair Konvensiya layihəsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti