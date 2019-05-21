Счетная Палата: Рост доходов и расходов госбюджета в 2018 году стал высоким показателем за 7 лет

Рост доходов и расходов госбюджета в 2018 году стал самым высоким показателем за последние 7 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год" на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В отчетном году Государственный таможенный комитет и министерство налогов перевыполнили прогнозы. Госбюджет на 2018 год сформирован за счет поступлений из 20 источников. Прогноз по 13 источникам перевыполнен, по 7 источникам исполнен с дефицитом. Нефтяной фактор в доходах государственного бюджета по-прежнему доминирует. Тем не менее, ненефтяные доходы увеличились на 3,5% по сравнению с прогнозом и на 5,5% по сравнению с предыдущим годом", - отметил В.Гюльмамедов.

По его словам, темпы роста расходов госбюджета превышают темпы роста ВВП.

"В 2018 году расходы государственного бюджета были исполнены на 98,4%. Это положительный показатель. Прежде всего, отчетный год характеризуется тем, что темпы роста расходов госбюджета превышают темпы роста ВВП. По сравнению с предыдущим годом темпы роста расходов бюджета в 2018 году на 15,8 процентных пункта превысили темпы роста ВВП", - подчеркнул председатель Счетной палаты.