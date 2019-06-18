Россия в апреле сократила вложения в американские госбумаги почти на 1,58 млрд долларов

Россия в апреле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $13,716 млрд до $12,136 млрд, следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

При этом в апреле на долю долгосрочных облигаций пришлось 5,832 млрд по сравнению с 8,213 млрд в марте, а краткосрочных - 6,304 млрд по сравнению с 5,503 млрд.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле прошлого года вложения сократились с 96 млрд до 48,7 млрд, и затем в мае до 14,9 млрд.

Крупнейшими держателями госбумаг США являются Китай с $1,11 трлн и Япония с 1,06 трлн.