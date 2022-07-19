Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США

Россия к началу июня нарастила объем вложений в государственные ценные бумаги США до 2,004 млрд долларов.

Россия к началу июня нарастила объем вложений в государственные ценные бумаги США до 2,004 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций составила 3 млн долларов, краткосрочных — 2,001 млрд.

Топ-3 крупнейших держателей госбумаг США не изменился: в него вошли Япония (1,212 трлн долларов), Китай (980 млрд долларов) и Великобритания (634 млрд долларов). На четвертом месте — Швейцария (294 млрд долларов), на пятом — Каймановы острова (293 млрд долларов).

Российские вложения в гособлигации США достигали пика (176,3 млрд долларов) в октябре 2010 года. Объем вложений стал снижаться в апреле 2018-го на фоне очередного раунда санкций. В январе 2022 года вложения России в госбумаги США увеличились до 4,5 млрд долларов, после чего они снова перешли к падению.