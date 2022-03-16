Россия нарастила вложения в госбумаги США до 4,5 млрд долларов

Россия в начале года увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги США.

Россия в начале года увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", в январе 2022 года они выросли до 4,503 млрд долларов, следует из отчетности американского Минфина.

Доля долгосрочных облигаций составила 2 млн, доля краткосрочных —4,501 млрд долларов.

В тройке крупнейших держателей госбумаг США остаются Япония (1,303 трлн долларов), Китай (1,06 трлн долларов) и Великобритания (608,8 млрд долларов). На четвертом месте расположился Люксембург (310 млрд долларов), на пятом — Ирландия (308 млрд долларов).

Российские вложения в американские гособлигации достигали максимума (176,3 млрд долларов) в октябре 2010 года. В апреле 2018 года после очередного раунда санкций Россия начала вывод резервов из американских гособлигаций. К марту 2020 года вложения РФ достигли минимальных 3,9 млрд долларов.