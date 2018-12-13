Россия и Сирия обсуждают переход на взаиморасчеты в нацвалютах

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Сирия в рамках заседания межправительственной комиссии в Дамаске обсуждают вопрос перехода на взаиморасчеты в нацвалютах стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Проблемы есть. Торговля несбалансированна. По итогам девяти месяцев она превысила 300 миллионов долларов, из них 296 миллионов, если не ошибаюсь, – это экспорт РФ. Естественно, возникают вопросы, где взять рубли для того, чтобы рассчитываться. Идеальная схема предусматривает сбалансированность торговли и наличие соответствующей денежной массы. На эту тему тоже будут вестись разговоры", - прокомментировал директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки министерства экономического развития Российской Федерации Евгений Попов.

По его словам, сейчас стороны рассчитываются в основном в рублях, так как и Сирия, и Россия находятся под действием принятых третьими странами односторонних санкций.

"Что касается РФ, то никаких барьеров для ведения расчетов по торговым сделкам нет. Участники внешнеэкономической деятельности сами решают, какую валюту для расчетов использовать", - сказал Попов.