Россия готовится к секвестру бюджета

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Поправки в бюджет России 2016 года, предусматривающие сокращение его незащищенных статей на 10%, уже готовы. Теперь правительство должно решить, когда их вносить в Госдуму. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава министерства финансов России Антон Силуанов.

Министерство финансов подготовило поправки в закон о бюджете на 2016 год, которые включают сокращение незащищенных расходов на 10% и меры антикризисного плана, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, вопрос о времени внесения этих поправок будет решать правительство.

Министр подчеркнул, что при разработке поправок сохранялась цель не превысить дефицит бюджета в 3% ВВП при цене на нефть 40 долларов за баррель. В поправках в федеральный бюджет на 2016 год учтены "решения в рамках антикризисного плана — направление ресурсов на поддержку отраслей, 10-процентная оптимизация, источники приватизации, которых не было в бюджете, часть тактических мер".