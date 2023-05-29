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Российский банк прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане

Российский банк прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане Российский Газпромбанк прогнозирует в 2023 году инфляцию в Азербайджане на уровне 8%, а в 2024 году - 7%.
Финансы
29 мая 2023 г. 13:56
Российский банк прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане

Российский Газпромбанк прогнозирует в 2023 году инфляцию в Азербайджане на уровне 8%, а в 2024 году - 7%.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ, по итогам встреч, проведенных в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

"Пик инфляции в Азербайджане пройден, и ожидается ее замедление к концу года. Инфляция в апреле продолжила замедляться до 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизившись на 1,3 п.п. по сравнению с пиковым уровнем, наблюдавшимся в сентябре 2022 года.

Центробанк отметил, что внешнее инфляционное давление продолжает ослабевать. Кроме того, мировые цены на продовольствие снижаются: по данным ООН, темпы их роста в апреле замедлились до 0,8% по сравнению с мартом (снижение на 1,3 п.п.)", - сказала она.

По словам Г. Хайдаршиной, расширение совокупного спроса на фоне налогово-бюджетного стимулирования продолжает создавать инфляционные риски: "ЦБА подтвердил свой прогноз инфляции на конец года, представленный в начале февраля, и заявил, что ожидается замедление инфляции до 8% в годовом исчислении".

По оценкам Всемирного банка, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году ожидается на уровне 8,5%, в 2024 году - 6,2%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2022 года составила 13,9%, а в декабре прошлого года в годовом исчислении - 14,4%.

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Версия на английском языке Russian bank predicts inflation slowdown in Azerbaijan

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