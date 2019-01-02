Российские миллиардеры потеряли за прошлый год почти 6 млрд долларов

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Совокупное состояние богатейших россиян за 2018 год уменьшилось на 5,915 млрд долларов.

Как сообщает Report, это данные приводит РИА Новости, опираясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего BBI включает 500 богатейших людей мира, из россиян в нем сейчас 25 человек. За минувший год увеличить состояние удалось только девятерым, остальные 16 понесли потери.

Так, один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин за год стал богаче на 687 млн долларов - его состояние теперь составляет 19,6 млрд. По итогам года он стал самым богатым россиянином в списке BBI, сдвинув на второе место совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который лидировал среди российских миллиардеров четыре месяца подряд. Состояние Михельсона за год выросло на 2,77 млрд - до 19,4 млрд долларов.

Третью строчку рейтинга занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, хотя его капитал и снизился на 146 млн, до 17,9 млрд долларов. На четвертом месте оказался основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов с 17,4 млрд - за год он потерял 2,23 млрд долларов. А замыкает пятерку совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, увеличивший капитал на 3,45 млрд - до 16 млрд долларов.

Шестое место занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - за год он потерял 327 млн, его состояние теперь составляет 14,2 млрд долларов. На седьмой строчке расположился Роман Абрамович (Evraz) c 14,1 млрд, разбогатевший на 1,6 млрд. Восьмым стал владелец долей в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко, чье богатство выросло на 2,73 млрд, до 13,8 млрд долларов.

Девятое место занял основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 13,1 млрд долларов. За прошлый год он потерял 3,11 млрд. Замыкает десятку крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭКа Андрей Мельниченко с капиталом в 12,5 млрд долларов. За год он лишился 1,35 млрд.