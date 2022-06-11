Резиденты Азербайджана оказали услуги иностранцам на 1 млрд долларов

Общая стоимость услуг в системе экономических отношений Азербайджана с иностранными государствами в первом квартале 2022 года составила 2,6 млрд долларов США.

Общая стоимость услуг в системе экономических отношений Азербайджана с иностранными государствами в первом квартале 2022 года составила 2,6 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, из них 1,6 млрд долларов - стоимость услуг нерезидентов резидентам страны, а 1 млрд долларов - услуги резидентов Азербайджана резидентам зарубежных стран.

В результате дефицит баланса услуг сократился на 23,3% и составил 627,5 млн долларов.

За отчетный период дефицит баланса услуг нефтегазового сектора составил 477,3 млн долларов (спад на 29,8%), ненефтяного сектора - 150,2 млн долларов (рост на 8,8%).

На операции по транспортным услугам приходится 37,5% оборота взаимных услуг.