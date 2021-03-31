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В Азербайджане образовался дефицит по туристическим услугам

В Азербайджане образовался дефицит по туристическим услугам Оборот взаимных туристических услуг в 2020 году сократился в 4,9 раза и составил 715,9 млн долларов
Туризм
31 марта 2021 г. 13:26
В Азербайджане образовался дефицит по туристическим услугам

Общая стоимость услуг в системе экономических отношений Азербайджана с иностранными государствами в 2020 году составила 8 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, из них 5,4 млрд долларов - стоимость услуг нерезидентов резидентам страны, а 2,6 млрд долларов - услуги резидентов Азербайджана резидентам зарубежных стран.

В результате дефицит баланса услуг увеличился на 8,6% и составил 2,8 млрд долларов.

За отчетный период дефицит баланса услуг нефтегазового сектора составил 2,4 млрд долларов (рост на 31,4%), ненефтяного сектора - 0,4 млрд долларов (спад на 45,4%).

На операции по транспортным услугам приходится 36,5% оборота взаимных услуг.

Оборот взаимных туристических услуг в 2020 году сократился в 4,9 раза и составил 715,9 млн долларов. В отчетном периоде в результате превышения импорта туристических услуг (411,7 млн долларов) над экспортом (304,2 млн долларов) образовался дефицит в размере 107,5 млн долларов США. За этот период число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось в 4,8 раза, а число иностранных граждан, приезжающих в Азербайджан, - в 4 раза.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il turizm xidməti üzrə 108 milyon dollar kəsir yaranıb

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