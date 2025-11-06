Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

    Финансы
    • 06 ноября, 2025
    • 11:50
    Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

    Резиденты Нахчыванской Автономной Республики (НАР) могут быть освобождены от большинства налогов на 10-летний срок.

    Как передает Report со ссылкой на бюджетные материалы на 2026 год, соответствующие поправки планируется внести в Налоговый кодекс.

    Согласно поправкам, с 1 января 2026 года предусматривается освобождение резидентов Нахчывана от уплаты налога на прибыль (доход), имущество, землю и упрощенного налога.

    Кроме того, дивидендные доходы акционеров (пайщиков) юридических лиц – резидентов НАР - предлагается освободить от налогообложения на 10 лет, начиная с 1 января 2026 года.

    Нахчыванская Автономная Республика налоги резиденты Бюджетный пакет
    Naxçıvandakı sənaye parklarının rezidentləri 10 il müddətinə bəzi vergilərdən azad edilə bilər
    Residents of Nakhchivan AR may be exempt from most taxes for 10 years

    Последние новости

    12:32

    Зеленский: Россия атаковала Украину ударными БПЛА, есть раненые

    Другие страны
    12:31

    Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс подготовлены с учетом стратегических целей

    Бизнес
    12:20

    BP раскрыла объем добычи с АЧГ за 9 месяцев 2025 года

    Энергетика
    12:16

    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит процесс модернизации армии

    Внешняя политика
    12:11

    Житель Баку: Иностранные туристы с интересом наблюдали за маршем Победы

    Внутренняя политика
    12:08
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО

    Внешняя политика
    12:05

    В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДС

    Промышленность
    12:04

    Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товары

    Другие страны
    12:02

    Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%

    Энергетика
    Лента новостей