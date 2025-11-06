İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Naxçıvandakı sənaye parklarının rezidentləri 10 il müddətinə bəzi vergilərdən azad edilə bilər

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:14
    Naxçıvandakı sənaye parklarının rezidentləri 10 il müddətinə bəzi vergilərdən azad edilə bilər

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən sənaye və yaxud texnologiyalar parklarının rezidentlərinə vergi güzəştləri tətbiq edilə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi planlaşdırılır. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) yaratdığı və Naxçıvanın ərazisində yerləşən sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında istehsal, elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin görülməsi məqsədilə xammal və materialların idxalının 2026-cı il yanvarın 1-dən etibarən 10 il müddətinə ƏDV-dən azad edilməsi nəzərdə tutulur.

    Bundan başqa, investisiya təşviqi sənədini almış Naxçıvanın rezidenti olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında istehsal və xidmətlərin göstərilməsi (işlərin görülməsi) məqsədilə xammal və materialların idxalının 2026-cı il yanvarın 1-dən etibarən 10 il müddətinə ƏDV-dən azad edilməsi planlaşdırılır.

    Həmçinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) yaratdığı və Naxçıvanın ərazisində yerləşən sənaye məhəllələrinin rezidenti olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında istehsal məqsədilə texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların, habelə xammal və materialların idxalının 2026-cı il yanvarın 1-dən etibarən 10 il müddətinə ƏDV-dən azad edilməsi nəzərdə tutulur.

    Naxçıvan sənaye parkları vergi güzəştləri Vergi Məcəlləsi Büdcə zərfi
    Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет
    Residents of Nakhchivan AR may be exempt from most taxes for 10 years

    Son xəbərlər

    12:03

    İsveçrəli mütəxəssis Azərbaycan millisindəki əsas hədəfini açıqlayıb

    Fərdi
    12:00

    Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilər

    Maliyyə
    11:59

    Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    11:56

    BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlayıb

    Energetika
    11:56

    Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"

    Biznes
    11:53

    "Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurub

    Futbol
    11:50

    Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər

    Daxili siyasət
    11:48

    Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti