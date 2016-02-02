​Резервный фонд России сократился на 36%

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Объем Резервного фонда России по состоянию на 1 февраля составил 3,74 трлн. рублей, и за последний год он сократился на 36,3%. В долларовом выражении размер фонда упал на 41,5% и составил 49,72 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные минфина России, Резервный фонд состоит из 22,71 млрд. долларов, 20,26 млрд. евро и 3,44 млрд. фунтов стерлингов.

При этом Фонд национального благосостояния (ФНБ) России за последний год вырос на 3,8% - до 5,35 трлн. рублей, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 3,9% - до 71,15 млрд. долларов. В ФНБ входят 19,67 млрд. долларов, 20,76 млрд. евро и 3,83 млрд. фунтов стерлингов.

Отметим, что Резервный фонд используется для частичного покрытия дефицита федерального бюджета. Ожидается, что в 2016 году он будет равен 2,36 трлн. рублей. 16 января глава минфина Антон Силуанов предупредил, что без введения мер бюджетной оптимизации Резервный фонд и неинвестированные средства ФНБ могут быть потрачены уже в текущем году.

В Азербайджане аналогичную роль играет Государственный нефтяной фонд, активы которого по итогам 3-го квартала 2015 года составили 34 738 млн. долларов. В активы ГНФАР входят 16 544 млн. долларов, 11 026 млн. евро, 1 134 млн. фунтов стерлингов и ряд других валют. Аналитическая группа Report считает, что по итогам 2015 года активы фонда равны приблизительно 30 млрд. долларов. Причиной является ослабление валютных продаж и ряда валютных активов по сравнению с долларом до и после второй девальвации 21 декабря.