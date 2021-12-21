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Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату Азербайджанский манат и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов включены в список "Иностранных валют для торговли" Центрального банка Турции.
Финансы
21 декабря 2021 г. 04:43
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату

Азербайджанский манат и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов включены в список "Иностранных валют для торговли" Центрального банка Турции.

Как передает Report, соответствующая таблица была опубликована в Resmi Gazete.

Отмечается, что в список ЦБ Турции входят азербайджанский манат и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после вчерашнего заседания Кабинета министров о мерах, разработанных правительством в целях обеспечения стабильности финансовой системы страны, курс 1 доллара США в 23:00 по местному времени, упал до 13,44 фунта стерлингов, а евро - до 15,23 фунта стерлингов.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Mərkəzi Bankından Azərbaycan manatı ilə bağlı qərar

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