Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату

Азербайджанский манат и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов включены в список "Иностранных валют для торговли" Центрального банка Турции.

Азербайджанский манат и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов включены в список "Иностранных валют для торговли" Центрального банка Турции.

Как передает Report, соответствующая таблица была опубликована в Resmi Gazete .

Отмечается, что в список ЦБ Турции входят азербайджанский манат и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после вчерашнего заседания Кабинета министров о мерах, разработанных правительством в целях обеспечения стабильности финансовой системы страны, курс 1 доллара США в 23:00 по местному времени, упал до 13,44 фунта стерлингов, а евро - до 15,23 фунта стерлингов.