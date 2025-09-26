Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-август, 2025)
Финансы
- 26 сентября, 2025
- 10:45
Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по сумме собранных страховых взносов за январь-август этого года:
|
№
|
Страховые компании
|
Страховые взносы
(млн манатов)
|
Годовая динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
481,472
|
16,1%
|
2
|
PASHA Insurance
|
247,942
|
7,9%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
73,158
|
27,2%
|
4
|
Gala Insurance
|
58,516
|
4,4%
|
5
|
Ateshgah Insurance
|
42,709
|
3,0%
|
6
|
Mega Insurance
|
22,887
|
-6,5%
|
7
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
21,662
|
25,4%
|
8
|
Gala Life Insurance
|
21,063
|
20,0%
|
9
|
Xalq Insurance
|
18,052
|
23,3%
|
10
|
Agro Insurance
|
15,395
|
29,2%
|
11
|
Mega Life Insurance
|
10,849
|
79,4%
|
12
|
A-Group Insurance
|
10,585
|
4,9%
|
13
|
Xalq Life Insurance
|
7,211
|
10,4%
|
14
|
Atainsurance
|
6,670
|
-5,8%
|
15
|
Azinsurance
|
5,732
|
-9,9%
|
16
|
Silkway Insurance
|
4,173
|
-14,8%
|
Итого
|
1 048,074
|
13,0%
