Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-август, 2025)

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 10:45
    Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по сумме собранных страховых взносов за январь-август этого года:

    Страховые компании

    Страховые взносы

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    481,472

    16,1%

    2

    PASHA Insurance

    247,942

    7,9%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    73,158

    27,2%

    4

    Gala Insurance

    58,516

    4,4%

    5

    Ateshgah Insurance

    42,709

    3,0%

    6

    Mega Insurance

    22,887

    -6,5%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    21,662

    25,4%

    8

    Gala Life Insurance

    21,063

    20,0%

    9

    Xalq Insurance

    18,052

    23,3%

    10

    Agro Insurance

    15,395

    29,2%

    11

    Mega Life Insurance

    10,849

    79,4%

    12

    A-Group Insurance

    10,585

    4,9%

    13

    Xalq Life Insurance

    7,211

    10,4%

    14

    Atainsurance

    6,670

    -5,8%

    15

    Azinsurance

    5,732

    -9,9%

    16

    Silkway Insurance

    4,173

    -14,8%

    Итого

    1 048,074

    13,0%
