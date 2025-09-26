Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-август, 2025)

Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по сумме собранных страховых взносов за январь-август этого года:

№ Страховые компании Страховые взносы (млн манатов) Годовая динамика 1 PASHA Life Insurance 481,472 16,1% 2 PASHA Insurance 247,942 7,9% 3 Ateshgah Life Insurance 73,158 27,2% 4 Gala Insurance 58,516 4,4% 5 Ateshgah Insurance 42,709 3,0% 6 Mega Insurance 22,887 -6,5% 7 Azerbaijan Industry Insurance 21,662 25,4% 8 Gala Life Insurance 21,063 20,0% 9 Xalq Insurance 18,052 23,3% 10 Agro Insurance 15,395 29,2% 11 Mega Life Insurance 10,849 79,4% 12 A-Group Insurance 10,585 4,9% 13 Xalq Life Insurance 7,211 10,4% 14 Atainsurance 6,670 -5,8% 15 Azinsurance 5,732 -9,9% 16 Silkway Insurance 4,173 -14,8% Итого 1 048,074 13,0%