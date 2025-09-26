İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-avqust, 2025)

    Maliyyə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 10:17
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-avqust, 2025)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-avqust aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta haqları

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    481,472

    16,1%

    2

    PASHA Insurance

    247,942

    7,9%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    73,158

    27,2%

    4

    Gala Insurance

    58,516

    4,4%

    5

    Ateshgah Insurance

    42,709

    3,0%

    6

    Mega Insurance

    22,887

    -6,5%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    21,662

    25,4%

    8

    Gala Life Insurance

    21,063

    20,0%

    9

    Xalq Insurance

    18,052

    23,3%

    10

    Agro Insurance

    15,395

    29,2%

    11

    Mega Life Insurance

    10,849

    79,4%

    12

    A-Group Insurance

    10,585

    4,9%

    13

    Xalq Life Insurance

    7,211

    10,4%

    14

    Atainsurance

    6,670

    -5,8%

    15

    Azinsurance

    5,732

    -9,9%

    16

    Silkway Insurance

    4,173

    -14,8%

    Cəmi

    1 048,074

    13,0%

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-август, 2025)

