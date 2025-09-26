Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых выплат (январь-август, 2025)
- 26 сентября, 2025
- 10:32
Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по сумме страховых выплат, произведенных в январе-августе текущего года:
|
№
|
Страховые компании
|
Страховые выплаты (млн манатов)
|
Годовая динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
375,641
|
29,3%
|
2
|
PASHA Insurance
|
90,426
|
0,5%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
42,033
|
22,0%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
26,350
|
83,1%
|
5
|
Gala Insurance
|
17,174
|
86,2%
|
6
|
Mega Insurance
|
10,508
|
20,9%
|
7
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
8,038
|
31,7%
|
8
|
A-Group Insurance
|
7,180
|
-19,0%
|
9
|
Xalq Insurance
|
6,763
|
-3,1%
|
10
|
Agro Insurance
|
4,850
|
40,2%
|
11
|
Atainsurance
|
3,599
|
39,3%
|
12
|
Mega Life Insurance
|
3,550
|
408,8%
|
13
|
Xalq Life Insurance
|
3,855
|
-10,3%
|
14
|
Gala Life Insurance
|
2,109
|
-36,3%
|
15
|
Azinsurance
|
1,200
|
10,8%
|
16
|
Silkway Insurance
|
0,136
|
-43,8%
|
Итого
|
603,414
|
21,1%
