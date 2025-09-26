Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых выплат (январь-август, 2025)

Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по сумме страховых выплат, произведенных в январе-августе текущего года:

№ Страховые компании Страховые выплаты (млн манатов) Годовая динамика 1 PASHA Life Insurance 375,641 29,3% 2 PASHA Insurance 90,426 0,5% 3 Ateshgah Life Insurance 42,033 22,0% 4 Ateshgah Insurance 26,350 83,1% 5 Gala Insurance 17,174 86,2% 6 Mega Insurance 10,508 20,9% 7 Azerbaijan Industry Insurance 8,038 31,7% 8 A-Group Insurance 7,180 -19,0% 9 Xalq Insurance 6,763 -3,1% 10 Agro Insurance 4,850 40,2% 11 Atainsurance 3,599 39,3% 12 Mega Life Insurance 3,550 408,8% 13 Xalq Life Insurance 3,855 -10,3% 14 Gala Life Insurance 2,109 -36,3% 15 Azinsurance 1,200 10,8% 16 Silkway Insurance 0,136 -43,8% Итого 603,414 21,1%