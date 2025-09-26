İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-avqust, 2025)

    Maliyyə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 10:18
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-avqust, 2025)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-avqust aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta haqları

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    375,641

    29,3%

    2

    PASHA Insurance

    90,426

    0,5%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    42,033

    22,0%

    4

    Ateshgah Insurance

    26,350

    83,1%

    5

    Gala Insurance

    17,174

    86,2%

    6

    Mega Insurance

    10,508

    20,9%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    8,038

    31,7%

    8

    A-Group Insurance

    7,180

    -19,0%

    9

    Xalq Insurance

    6,763

    -3,1%

    10

    Agro Insurance

    4,850

    40,2%

    11

    Atainsurance

    3,599

    39,3%

    12

    Mega Life Insurance

    3,550

    408,8%

    13

    Xalq Life Insurance

    3,855

    -10,3%

    14

    Gala Life Insurance

    2,109

    -36,3%

    15

    Azinsurance

    1,200

    10,8%

    16

    Silkway Insurance

    0,136

    -43,8%

    Cəmi

    603,414

    21,1%

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых выплат (январь-август, 2025)

