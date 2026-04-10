Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру активов (01.01.2026)

    Финансы
    • 10 апреля, 2026
    • 14:00
    Информационное агентство Report представляет рейтинг действующих в Азербайджане страховых компаний по размеру активов на 1 января этого года:

    Страховая компания

    Активы

    (в миллион манатах)

    Динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    830,545

    1,3%

    2

    PASHA Insurance

    385,457

    9,7%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    149,006

    18,0%

    4

    Xalq Insurance

    93,484

    5,0%

    5

    Gala Insurance

    90,132

    3,6%

    6

    Ateshgah Insurance

    65,841

    -19,8%

    7

    Mega Insurance

    57,472

    1,6%

    8

    Gala Life Insurance

    55,968

    26,5%

    9

    Mega Life Insurance

    35,843

    -25,7%

    10

    Azerbaijan Industry Insurance

    35,726

    16,4%

    11

    Xalq Life Insurance

    31,911

    8,6%

    12

    A-Group Insurance

    30,440

    9,9%

    13

    Azinsurance

    30,314

    -1,3%

    14

    Silkway Insurance

    22,694

    -3,0%

    15

    Agro Insurance

    10,050

    -31,2%

    16

    Atainsurance *

    -

    -

    Итог

    1 924,883

    3,4%

    * Лицензия этой компании ограничена, и она готовится покинуть рынок.

    Страховые компании Страховой ренкинг Страховые активы
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

