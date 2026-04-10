Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру активов (01.01.2026)

Информационное агентство Report представляет рейтинг действующих в Азербайджане страховых компаний по размеру активов на 1 января этого года:

№ Страховая компания Активы (в миллион манатах) Динамика 1 PASHA Life Insurance 830,545 1,3% 2 PASHA Insurance 385,457 9,7% 3 Ateshgah Life Insurance 149,006 18,0% 4 Xalq Insurance 93,484 5,0% 5 Gala Insurance 90,132 3,6% 6 Ateshgah Insurance 65,841 -19,8% 7 Mega Insurance 57,472 1,6% 8 Gala Life Insurance 55,968 26,5% 9 Mega Life Insurance 35,843 -25,7% 10 Azerbaijan Industry Insurance 35,726 16,4% 11 Xalq Life Insurance 31,911 8,6% 12 A-Group Insurance 30,440 9,9% 13 Azinsurance 30,314 -1,3% 14 Silkway Insurance 22,694 -3,0% 15 Agro Insurance 10,050 -31,2% 16 Atainsurance * - - Итог 1 924,883 3,4%

* Лицензия этой компании ограничена, и она готовится покинуть рынок.