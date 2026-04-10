Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру активов (01.01.2026)
Финансы
- 10 апреля, 2026
- 14:00
Информационное агентство Report представляет рейтинг действующих в Азербайджане страховых компаний по размеру активов на 1 января этого года:
|
№
|
Страховая компания
|
Активы
(в миллион манатах)
|
Динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
830,545
|
1,3%
|
2
|
PASHA Insurance
|
385,457
|
9,7%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
149,006
|
18,0%
|
4
|
Xalq Insurance
|
93,484
|
5,0%
|
5
|
Gala Insurance
|
90,132
|
3,6%
|
6
|
Ateshgah Insurance
|
65,841
|
-19,8%
|
7
|
Mega Insurance
|
57,472
|
1,6%
|
8
|
Gala Life Insurance
|
55,968
|
26,5%
|
9
|
Mega Life Insurance
|
35,843
|
-25,7%
|
10
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
35,726
|
16,4%
|
11
|
Xalq Life Insurance
|
31,911
|
8,6%
|
12
|
A-Group Insurance
|
30,440
|
9,9%
|
13
|
Azinsurance
|
30,314
|
-1,3%
|
14
|
Silkway Insurance
|
22,694
|
-3,0%
|
15
|
Agro Insurance
|
10,050
|
-31,2%
|
16
|
Atainsurance *
|
-
|
-
|
|
Итог
|
1 924,883
|
3,4%
* Лицензия этой компании ограничена, и она готовится покинуть рынок.
