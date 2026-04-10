İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    • 10 aprel, 2026
    • 14:00
    "Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə aktivlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Aktivlər

    (milyon manat)

    Dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    830,545

    1,3%

    2

    PASHA Insurance

    385,457

    9,7%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    149,006

    18,0%

    4

    Xalq Insurance

    93,484

    5,0%

    5

    Gala Insurance

    90,132

    3,6%

    6

    Ateshgah Insurance

    65,841

    -19,8%

    7

    Mega Insurance

    57,472

    1,6%

    8

    Gala Life Insurance

    55,968

    26,5%

    9

    Mega Life Insurance

    35,843

    -25,7%

    10

    Azerbaijan Industry Insurance

    35,726

    16,4%

    11

    Xalq Life Insurance

    31,911

    8,6%

    12

    A-Group Insurance

    30,440

    9,9%

    13

    Azinsurance

    30,314

    -1,3%

    14

    Silkway Insurance

    22,694

    -3,0%

    15

    Agro Insurance

    10,050

    -31,2%

    16

    Atainsurance *

    -

    -

    Cəmi

    1 924,883

    3,4%

    * Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.

    Sığorta şirkətləri Sığorta renkinqi Sığorta aktivləri
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру активов (01.01.2026)

