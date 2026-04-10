    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему долгосрочных обязательств (01.01.2026)

    Финансы
    • 10 апреля, 2026
    • 15:20
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему долгосрочных обязательств (01.01.2026)

    Информационное агентство Report представляет рэнкинг действующих в Азербайджане страховых компаний по объему долгосрочных обязательств на 1 января текущего года:

    Страховые компании

    Долгосрочные обязательства,

    в миллион манатах

    Динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    637,194

    0,8%

    2

    PASHA Insurance

    267,715

    14,2%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    123,952

    23,4%

    4

    Gala Insurance

    55,863

    10,9%

    5

    Ateshgah Insurance

    47,106

    -23,7%

    6

    Xalq Insurance

    28,376

    -2,9%

    7

    Mega Insurance

    25,363

    -2,6%

    8

    Azerbaijan Industry Insurance

    24,297

    45,0%

    9

    Gala Life Insurance

    18,440

    30,3%

    10

    Mega Life Insurance

    15,456

    50,1%

    11

    A-Group Insurance

    15,108

    12,2%

    12

    Xalq Life Insurance

    11,082

    3,2%

    13

    Azinsurance

    10,114

    -10,7%

    14

    Agro Insurance

    7,750

    -36,4%

    15

    Silkway Insurance

    6,489

    -2,7%

    16

    Atainsurance

    -

    -

    Итог

    1 294,305

    5,2%

    * Лицензия этой компании ограничена, и она готовится покинуть рынок.

    Страховые компании Страховой ренкинг Страховые обязательства
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

