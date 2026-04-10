Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
- 10 aprel, 2026
- 15:20
"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№
Sığorta şirkətləri
Uzunmüddətli öhdəliklər
(milyon manat)
Dinamika
1
PASHA Life Insurance
637,194
0,8%
2
PASHA Insurance
267,715
14,2%
3
Ateshgah Life Insurance
123,952
23,4%
4
Gala Insurance
55,863
10,9%
5
Ateshgah Insurance
47,106
-23,7%
6
Xalq Insurance
28,376
-2,9%
7
Mega Insurance
25,363
-2,6%
8
Azerbaijan Industry Insurance
24,297
45,0%
9
Gala Life Insurance
18,440
30,3%
10
Mega Life Insurance
15,456
50,1%
11
A-Group Insurance
15,108
12,2%
12
Xalq Life Insurance
11,082
3,2%
13
Azinsurance
10,114
-10,7%
14
Agro Insurance
7,750
-36,4%
15
Silkway Insurance
6,489
-2,7%
16
Atainsurance
-
-
Cəmi
1 294,305
5,2%
* Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.