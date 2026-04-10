İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    • 10 aprel, 2026
    • 15:20
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    "Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Uzunmüddətli öhdəliklər

    (milyon manat)

    Dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    637,194

    0,8%

    2

    PASHA Insurance

    267,715

    14,2%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    123,952

    23,4%

    4

    Gala Insurance

    55,863

    10,9%

    5

    Ateshgah Insurance

    47,106

    -23,7%

    6

    Xalq Insurance

    28,376

    -2,9%

    7

    Mega Insurance

    25,363

    -2,6%

    8

    Azerbaijan Industry Insurance

    24,297

    45,0%

    9

    Gala Life Insurance

    18,440

    30,3%

    10

    Mega Life Insurance

    15,456

    50,1%

    11

    A-Group Insurance

    15,108

    12,2%

    12

    Xalq Life Insurance

    11,082

    3,2%

    13

    Azinsurance

    10,114

    -10,7%

    14

    Agro Insurance

    7,750

    -36,4%

    15

    Silkway Insurance

    6,489

    -2,7%

    16

    Atainsurance

    -

    -

    Cəmi

    1 294,305

    5,2%

    * Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.

    Sığorta şirkətləri Sığorta renkinqi Sığorta öhdəlikləri
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему долгосрочных обязательств (01.01.2026)

