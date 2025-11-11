Рэнкинг НБКО Азербайджана по сумме уплаченного (сэкономленного) налога на прибыль (2024)
- 11 ноября, 2025
- 15:59
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме уплаченного (сэкономленного) налога на прибыль за 2024 года:
|
№
|
НБКО
|
Уплаченный
(сэкономленный)
налог на прибыль НБКО
(млн манатов)
|
Динамика
уплаченный
(сэкономленный)
налог на прибыль НБКО
|
1
|
Azpul
|
19,153
|
97,9%
|
2
|
SF Azerbaijan
|
9,451
|
-
|
3
|
Embafinance
|
1,804
|
131,3%
|
4
|
M Bulak
|
1,373
|
44,7%
|
5
|
International
|
1,206
|
63,6%
|
6
|
Monetri
|
1,007
|
131,0%
|
7
|
City Finance
|
0,619
|
-10,2%
|
8
|
İdeal Credit
|
0,552
|
50,0%
|
9
|
FNC
|
0,493
|
460,2%
|
10
|
Kapaz
|
0,482
|
38,9%
|
11
|
MCB
|
0,421
|
57,1%
|
12
|
Caspian Invest
|
0,364
|
-
|
13
|
MJ Financial Services
|
0,337
|
-
|
14
|
Credex
|
0,326
|
78,1%
|
15
|
Finca Azerbaijan
|
0,314
|
-48,1%
|
16
|
Azcredit
|
0,216
|
-16,0%
|
17
|
Azercredit
|
0,207
|
24,0%
|
18
|
Falcon Finance
|
0,185
|
92,7%
|
19
|
Azerbaijan Micro-Credit
|
0,178
|
1518,2%
|
20
|
Eurasia-Credit
|
0,175
|
32,6%
|
21
|
TCF
|
0,158
|
-35,8%
|
22
|
Brand Credit
|
0,157
|
185,5%
|
23
|
TBC Credit
|
0,154
|
8,5%
|
24
|
Nas Project
|
0,147
|
36,1%
|
25
|
Fintrend
|
0,143
|
34,9%
|
26
|
Viator Microcredit Azerbaijan
|
0,100
|
58,7%
|
27
|
Caspian Finance
|
0,095
|
-
|
28
|
Merkuri
|
0,079
|
125,7%
|
29
|
Azmicroinvest
|
0,055
|
-
|
30
|
Effectinvest
|
0,051
|
13,3%
|
31
|
Finans Credit
|
0,051
|
-3,8%
|
32
|
Asel Credit
|
0,049
|
0,0%
|
33
|
Fincapital
|
0,037
|
8,8%
|
34
|
Credagro
|
0,035
|
-
|
35
|
Executive Credit Agency
|
0,033
|
175,0%
|
36
|
Credit Service
|
0,017
|
21,4%
|
37
|
Pro Credit
|
0,014
|
-
|
38
|
Caucasus-Credit
|
0,013
|
18,2%
|
39
|
Prior Credit
|
0,008
|
-69,2%
|
40
|
Azeri Star Microfinance
|
0,000
|
-
|
41
|
Azfinance
|
0,000
|
-
|
42
|
Azinvestcredit
|
0,000
|
-
|
43
|
Bircredit
|
0,000
|
-
|
44
|
Finans İnvest
|
0,000
|
-
|
45
|
Finex Credit
|
0,000
|
-100,0%
|
46
|
İDK
|
0,000
|
-100,0%
|
47
|
İrshad
|
0,000
|
-
|
48
|
Nova Credit
|
0,000
|
-
|
49
|
Optimal Finance
|
0,000
|
-100,0%
|
50
|
Para
|
0,000
|
-
|
51
|
Payonix
|
0,000
|
-
|
52
|
Regional
|
0,000
|
-
|
53
|
Finance for development
|
(0,002)
|
-
|
54
|
Finoko
|
(1,079)
|
(316,6%)
|
55
|
E-Credit **
|
-
|
-
|
56
|
Forfinance ***
|
-
|
-
|
57
|
Agrocredit
|
Не заявлено
|
Не заявлено
* "Azeri Star Microfinance", "Azfinance", "Azinvestcredit", "Bircredit", "Finance İnvest", "İrshad", "Nova Credit", "Para", "Payonix" и "Regional" не платили налог на прибыль или не экономили на налоговых платежах в 2024 и 2023 годах. "SF Azerbaijan", "Caspian İnvest", "MJ Financial Services", "Caspian Finance", "Azmicroinvest", "Credagro" и "Pro Credit" платили налог в прошлом году, но не платили и не экономили на налоговых платежах в предыдущем году. "Finance for Development" экономили на налоговых платежах в 2024 году, а в 2023 не экономики или платили налог. Поэтому рассчитать динамику налога на прибыль, уплаченного (сэкономленного) этими кредитными организациями, не представлялось возможным.
** E-Credit вошли на рынок в прошлом году;
*** Forfinance вошли на рынок в этом году;