    Рэнкинг НБКО Азербайджана по сумме уплаченного (сэкономленного) налога на прибыль (2024)

    Финансы
    • 11 ноября, 2025
    • 15:59
    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме уплаченного (сэкономленного) налога на прибыль за 2024 года:

    НБКО

    Уплаченный

    (сэкономленный)

    налог на прибыль НБКО

    (млн манатов)

    Динамика

    уплаченный

    (сэкономленный)

    налог на прибыль НБКО

    1

    Azpul

    19,153

    97,9%

    2

    SF Azerbaijan

    9,451

    -

    3

    Embafinance

    1,804

    131,3%

    4

    M Bulak

    1,373

    44,7%

    5

    International

    1,206

    63,6%

    6

    Monetri

    1,007

    131,0%

    7

    City Finance

    0,619

    -10,2%

    8

    İdeal Credit

    0,552

    50,0%

    9

    FNC

    0,493

    460,2%

    10

    Kapaz

    0,482

    38,9%

    11

    MCB

    0,421

    57,1%

    12

    Caspian Invest

    0,364

    -

    13

    MJ Financial Services

    0,337

    -

    14

    Credex

    0,326

    78,1%

    15

    Finca Azerbaijan

    0,314

    -48,1%

    16

    Azcredit

    0,216

    -16,0%

    17

    Azercredit

    0,207

    24,0%

    18

    Falcon Finance

    0,185

    92,7%

    19

    Azerbaijan Micro-Credit

    0,178

    1518,2%

    20

    Eurasia-Credit

    0,175

    32,6%

    21

    TCF

    0,158

    -35,8%

    22

    Brand Credit

    0,157

    185,5%

    23

    TBC Credit

    0,154

    8,5%

    24

    Nas Project

    0,147

    36,1%

    25

    Fintrend

    0,143

    34,9%

    26

    Viator Microcredit Azerbaijan

    0,100

    58,7%

    27

    Caspian Finance

    0,095

    -

    28

    Merkuri

    0,079

    125,7%

    29

    Azmicroinvest

    0,055

    -

    30

    Effectinvest

    0,051

    13,3%

    31

    Finans Credit

    0,051

    -3,8%

    32

    Asel Credit

    0,049

    0,0%

    33

    Fincapital

    0,037

    8,8%

    34

    Credagro

    0,035

    -

    35

    Executive Credit Agency

    0,033

    175,0%

    36

    Credit Service

    0,017

    21,4%

    37

    Pro Credit

    0,014

    -

    38

    Caucasus-Credit

    0,013

    18,2%

    39

    Prior Credit

    0,008

    -69,2%

    40

    Azeri Star Microfinance

    0,000

    -

    41

    Azfinance

    0,000

    -

    42

    Azinvestcredit

    0,000

    -

    43

    Bircredit

    0,000

    -

    44

    Finans İnvest

    0,000

    -

    45

    Finex Credit

    0,000

    -100,0%

    46

    İDK

    0,000

    -100,0%

    47

    İrshad

    0,000

    -

    48

    Nova Credit

    0,000

    -

    49

    Optimal Finance

    0,000

    -100,0%

    50

    Para

    0,000

    -

    51

    Payonix

    0,000

    -

    52

    Regional

    0,000

    -

    53

    Finance for development

    (0,002)

    -

    54

    Finoko

    (1,079)

    (316,6%)

    55

    E-Credit **

    -

    -

    56

    Forfinance ***

    -

    -

    57

    Agrocredit

    Не заявлено

    Не заявлено

    * "Azeri Star Microfinance", "Azfinance", "Azinvestcredit", "Bircredit", "Finance İnvest", "İrshad", "Nova Credit", "Para", "Payonix" и "Regional" не платили налог на прибыль или не экономили на налоговых платежах в 2024 и 2023 годах. "SF Azerbaijan", "Caspian İnvest", "MJ Financial Services", "Caspian Finance", "Azmicroinvest", "Credagro" и "Pro Credit" платили налог в прошлом году, но не платили и не экономили на налоговых платежах в предыдущем году. "Finance for Development" экономили на налоговых платежах в 2024 году, а в 2023 не экономики или платили налог. Поэтому рассчитать динамику налога на прибыль, уплаченного (сэкономленного) этими кредитными организациями, не представлялось возможным.

    ** E-Credit вошли на рынок в прошлом году;

    *** Forfinance вошли на рынок в этом году;

    НБКО налоги ренкинг
    Azərbaycandakı BOKT-ların ödədiyi (qənaət etdiyi) mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (2024)

