    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2025
    • 15:59
    Azərbaycandakı BOKT-ların ödədiyi (qənaət etdiyi) mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (2024)

    "Report" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) 2024-cü ildə ödədiyi (qənaət etdiyi) mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    BOKT-un adı

    BOKT-un ödədiyi (qənaət etdiyi)

    mənfəət vergisi

    (milyon manat)

    BOKT-un ödədiyi (qənaət etdiyi)

    mənfəət vergisinin

    dinamikası

    1

    Azpul

    19,153

    97,9%

    2

    SF Azerbaijan

    9,451

    -

    3

    Embafinance

    1,804

    131,3%

    4

    M Bulak

    1,373

    44,7%

    5

    International

    1,206

    63,6%

    6

    Monetri

    1,007

    131,0%

    7

    City Finance

    0,619

    -10,2%

    8

    İdeal Credit

    0,552

    50,0%

    9

    FNC

    0,493

    460,2%

    10

    Kapaz

    0,482

    38,9%

    11

    MCB

    0,421

    57,1%

    12

    Caspian Invest

    0,364

    -

    13

    MJ Financial Services

    0,337

    -

    14

    Credex

    0,326

    78,1%

    15

    Finca Azerbaijan

    0,314

    -48,1%

    16

    Azcredit

    0,216

    -16,0%

    17

    Azercredit

    0,207

    24,0%

    18

    Falcon Finance

    0,185

    92,7%

    19

    Azerbaijan Micro-Credit

    0,178

    1518,2%

    20

    Eurasia-Credit

    0,175

    32,6%

    21

    TCF

    0,158

    -35,8%

    22

    Brand Credit

    0,157

    185,5%

    23

    TBC Credit

    0,154

    8,5%

    24

    Nas Project

    0,147

    36,1%

    25

    Fintrend

    0,143

    34,9%

    26

    Viator Microcredit Azerbaijan

    0,100

    58,7%

    27

    Caspian Finance

    0,095

    -

    28

    Merkuri

    0,079

    125,7%

    29

    Azmicroinvest

    0,055

    -

    30

    Effectinvest

    0,051

    13,3%

    31

    Finans Credit

    0,051

    -3,8%

    32

    Asel Credit

    0,049

    0,0%

    33

    Fincapital

    0,037

    8,8%

    34

    Credagro

    0,035

    -

    35

    Executive Credit Agency

    0,033

    175,0%

    36

    Credit Service

    0,017

    21,4%

    37

    Pro Credit

    0,014

    -

    38

    Caucasus-Credit

    0,013

    18,2%

    39

    Prior Credit

    0,008

    -69,2%

    40

    Azeri Star Microfinance

    0,000

    -

    41

    Azfinance

    0,000

    -

    42

    Azinvestcredit

    0,000

    -

    43

    Bircredit

    0,000

    -

    44

    Finans İnvest

    0,000

    -

    45

    Finex Credit

    0,000

    -100,0%

    46

    İDK

    0,000

    -100,0%

    47

    İrshad

    0,000

    -

    48

    Nova Credit

    0,000

    -

    49

    Optimal Finance

    0,000

    -100,0%

    50

    Para

    0,000

    -

    51

    Payonix

    0,000

    -

    52

    Regional

    0,000

    -

    53

    Finance for development

    (0,002)

    -

    54

    Finoko

    (1,079)

    (316,6%)

    55

    E-Credit **

    -

    -

    56

    Forfinance ***

    -

    -

    57

    Agrocredit

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    * "Azeri Star Microfinance", "Azfinance", "Azinvestcredit", "Bircredit", "Finance İnvest", "İrshad", "Nova Credit", "Para", "Payonix" və "Regional" həm 2024-cü ildə, həm də 2023-cü ildə vergi ödəməyib və yaxud vergi ödəmələrinə qənaət etməyib. "SF Azerbaijan", "Caspian İnvest", "MJ Financial Services", "Caspian Finance", "Azmicroinvest", "Credagro" və "Pro Credit" ötən il vergi ödəsə də, əvvəlki il vergi ödəməyib və yaxud vergi ödəmələrinə qənaət edib. "Finance for Development" isə 2024-cü ildə vergi ödəmələrinə qənaət etsə də, 2023-cü ildə qənaət etməyib və yaxud vergi ödəyib. Odur ki, bu kredit təşkilatlarının ödədiyi (qənaət etdiyi) mənfəət vergisinin dinamikasını hesablamaq mümkün olmayıb.

    ** "E-Credit" bazara ötən il daxil olub;

    *** "Forfinance" bazara bu il daxil olub;

    BOKT mənfəət vergisi renkinq
