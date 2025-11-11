Azərbaycandakı BOKT-ların ödədiyi (qənaət etdiyi) mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (2024)
- 11 noyabr, 2025
- 15:59
"Report" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) 2024-cü ildə ödədiyi (qənaət etdiyi) mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
BOKT-un adı
|
BOKT-un ödədiyi (qənaət etdiyi)
mənfəət vergisi
(milyon manat)
|
BOKT-un ödədiyi (qənaət etdiyi)
mənfəət vergisinin
dinamikası
|
1
|
Azpul
|
19,153
|
97,9%
|
2
|
SF Azerbaijan
|
9,451
|
-
|
3
|
Embafinance
|
1,804
|
131,3%
|
4
|
M Bulak
|
1,373
|
44,7%
|
5
|
International
|
1,206
|
63,6%
|
6
|
Monetri
|
1,007
|
131,0%
|
7
|
City Finance
|
0,619
|
-10,2%
|
8
|
İdeal Credit
|
0,552
|
50,0%
|
9
|
FNC
|
0,493
|
460,2%
|
10
|
Kapaz
|
0,482
|
38,9%
|
11
|
MCB
|
0,421
|
57,1%
|
12
|
Caspian Invest
|
0,364
|
-
|
13
|
MJ Financial Services
|
0,337
|
-
|
14
|
Credex
|
0,326
|
78,1%
|
15
|
Finca Azerbaijan
|
0,314
|
-48,1%
|
16
|
Azcredit
|
0,216
|
-16,0%
|
17
|
Azercredit
|
0,207
|
24,0%
|
18
|
Falcon Finance
|
0,185
|
92,7%
|
19
|
Azerbaijan Micro-Credit
|
0,178
|
1518,2%
|
20
|
Eurasia-Credit
|
0,175
|
32,6%
|
21
|
TCF
|
0,158
|
-35,8%
|
22
|
Brand Credit
|
0,157
|
185,5%
|
23
|
TBC Credit
|
0,154
|
8,5%
|
24
|
Nas Project
|
0,147
|
36,1%
|
25
|
Fintrend
|
0,143
|
34,9%
|
26
|
Viator Microcredit Azerbaijan
|
0,100
|
58,7%
|
27
|
Caspian Finance
|
0,095
|
-
|
28
|
Merkuri
|
0,079
|
125,7%
|
29
|
Azmicroinvest
|
0,055
|
-
|
30
|
Effectinvest
|
0,051
|
13,3%
|
31
|
Finans Credit
|
0,051
|
-3,8%
|
32
|
Asel Credit
|
0,049
|
0,0%
|
33
|
Fincapital
|
0,037
|
8,8%
|
34
|
Credagro
|
0,035
|
-
|
35
|
Executive Credit Agency
|
0,033
|
175,0%
|
36
|
Credit Service
|
0,017
|
21,4%
|
37
|
Pro Credit
|
0,014
|
-
|
38
|
Caucasus-Credit
|
0,013
|
18,2%
|
39
|
Prior Credit
|
0,008
|
-69,2%
|
40
|
Azeri Star Microfinance
|
0,000
|
-
|
41
|
Azfinance
|
0,000
|
-
|
42
|
Azinvestcredit
|
0,000
|
-
|
43
|
Bircredit
|
0,000
|
-
|
44
|
Finans İnvest
|
0,000
|
-
|
45
|
Finex Credit
|
0,000
|
-100,0%
|
46
|
İDK
|
0,000
|
-100,0%
|
47
|
İrshad
|
0,000
|
-
|
48
|
Nova Credit
|
0,000
|
-
|
49
|
Optimal Finance
|
0,000
|
-100,0%
|
50
|
Para
|
0,000
|
-
|
51
|
Payonix
|
0,000
|
-
|
52
|
Regional
|
0,000
|
-
|
53
|
Finance for development
|
(0,002)
|
-
|
54
|
Finoko
|
(1,079)
|
(316,6%)
|
55
|
E-Credit **
|
-
|
-
|
56
|
Forfinance ***
|
-
|
-
|
57
|
Agrocredit
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
* "Azeri Star Microfinance", "Azfinance", "Azinvestcredit", "Bircredit", "Finance İnvest", "İrshad", "Nova Credit", "Para", "Payonix" və "Regional" həm 2024-cü ildə, həm də 2023-cü ildə vergi ödəməyib və yaxud vergi ödəmələrinə qənaət etməyib. "SF Azerbaijan", "Caspian İnvest", "MJ Financial Services", "Caspian Finance", "Azmicroinvest", "Credagro" və "Pro Credit" ötən il vergi ödəsə də, əvvəlki il vergi ödəməyib və yaxud vergi ödəmələrinə qənaət edib. "Finance for Development" isə 2024-cü ildə vergi ödəmələrinə qənaət etsə də, 2023-cü ildə qənaət etməyib və yaxud vergi ödəyib. Odur ki, bu kredit təşkilatlarının ödədiyi (qənaət etdiyi) mənfəət vergisinin dinamikasını hesablamaq mümkün olmayıb.
** "E-Credit" bazara ötən il daxil olub;
*** "Forfinance" bazara bu il daxil olub;