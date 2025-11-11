Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по объему обязательств (01.01.2025)

    Финансы
    • 11 ноября, 2025
    • 12:00
    Рэнкинг НБКО Азербайджана по объему обязательств (01.01.2025)

    Report представляет рэнкинг небанковских кредитных организаций Азербайджана (НБКО) по объему обязательств на 1 января этого года:

    НБКО

    Обязательства НБКО

    (млн манатах)

    Динамика обязательств НБКО

    1

    Fintrend

    62,831

    21,9%

    2

    Finca Azerbaijan

    58,284

    32,2%

    3

    SF Azerbaijan

    46,023

    119,1%

    4

    Embafinance

    44,190

    10,4%

    5

    FNC

    40,257

    257,1%

    6

    Para

    37,650

    -3,6%

    7

    International

    33,678

    30,7%

    8

    MCB

    25,409

    42,2%

    9

    Finoko

    25,176

    21,9%

    10

    City Finance

    15,368

    18,9%

    11

    TCF

    13,398

    -11,4%

    12

    Azpul

    11,582

    -38,5%

    13

    Credex

    10,646

    85,3%

    14

    İdeal Credit

    10,604

    32,5%

    15

    Caspian Invest

    8,978

    325,9%

    16

    Merkuri

    8,259

    19,4%

    17

    Azerbaijan Micro-Credit

    8,009

    -52,8%

    18

    MJ Financial Services

    7,374

    -18,8%

    19

    Asel Credit

    7,017

    85,8%

    20

    Kapaz

    6,792

    7,5%

    21

    M Bulak

    5,799

    231,2%

    22

    Credagro

    5,368

    50,2%

    23

    Monetri

    4,978

    107,9%

    24

    Falcon Finance

    4,710

    -3,9%

    25

    Brand Credit

    4,420

    21,8%

    26

    Regional

    4,132

    45,3%

    27

    Caspian Finance

    4,027

    8654,3%

    28

    Nas Project

    3,298

    34,7%

    29

    Finance for development

    3,255

    -17,5%

    30

    Finex Credit

    2,637

    -12,7%

    31

    Fincapital

    2,564

    -4,5%

    32

    Viator Microcredit Azerbaijan

    2,446

    -33,4%

    33

    Finans Credit

    2,414

    -0,5%

    34

    TBC Credit

    2,058

    -76,6%

    35

    Pro Credit

    1,834

    9,6%

    36

    Effectinvest

    1,652

    67,2%

    37

    Prior Credit

    1,538

    46,1%

    38

    Azcredit

    0,829

    -1,4%

    39

    Azercredit

    0,530

    881,5%

    40

    Eurasia-Credit

    0,447

    -47,9%

    41

    Azmicroinvest

    0,338

    436,5%

    42

    İDK

    0,321

    -53,6%

    43

    Credit Service

    0,262

    509,3%

    44

    Optimal Finance

    0,181

    -87,2%

    45

    Nova Credit

    0,169

    16800,0%

    46

    İrshad

    0,163

    8050,0%

    47

    Executive Credit Agency

    0,123

    -43,1%

    48

    Payonix

    0,062

    -36,1%

    49

    Azfinance

    0,052

    -40,9%

    50

    Caucasus-Credit

    0,036

    -61,7%

    51

    Azeri Star Microfinance

    0,015

    0,0%

    52

    Azinvestcredit

    0,002

    0,0%

    53

    Bircredit

    0,001

    -50,0%

    54

    Finans İnvest

    0,000

    -100,0%

    55

    E-Credit *

    -

    -

    56

    Forfinance **

    -

    -

    57

    Agrocredit

    Не заявлено

    Не заявлено

    * E-Credit вошли на рынок в прошлом году;

    ** Forfinance вошли на рынок в этом году;

    НБКО обязательства ренкинг
    Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Последние новости

    12:47

    Симонян обсудил с послами ЕС мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    12:37

    Азербайджан сократил расходы на импорт ковров из Турции более чем на 15%

    Бизнес
    12:22

    В Ташкенте проходит Международный транспортный форум

    В регионе
    12:21

    В Перми около 1,5 тыс. человек эвакуировали из-за пожара в школьном автобусе

    Другие страны
    12:19

    В Румынии сообщили о вероятном падении российского БПЛА у границы с Украиной

    Другие страны
    12:16

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается 20 градусов тепла

    Экология
    12:03

    Количество искателей убежища в Азербайджане выросло почти на 9%

    Социальная защита
    12:00

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по объему обязательств (01.01.2025)

    Финансы
    11:57

    В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и около 40 пострадавших

    Другие страны
    Лента новостей