Рэнкинг НБКО Азербайджана по объему обязательств (01.01.2025)
- 11 ноября, 2025
- 12:00
Report представляет рэнкинг небанковских кредитных организаций Азербайджана (НБКО) по объему обязательств на 1 января этого года:
|
№
|
НБКО
|
Обязательства НБКО
(млн манатах)
|
Динамика обязательств НБКО
|
1
|
Fintrend
|
62,831
|
21,9%
|
2
|
Finca Azerbaijan
|
58,284
|
32,2%
|
3
|
SF Azerbaijan
|
46,023
|
119,1%
|
4
|
Embafinance
|
44,190
|
10,4%
|
5
|
FNC
|
40,257
|
257,1%
|
6
|
Para
|
37,650
|
-3,6%
|
7
|
International
|
33,678
|
30,7%
|
8
|
MCB
|
25,409
|
42,2%
|
9
|
Finoko
|
25,176
|
21,9%
|
10
|
City Finance
|
15,368
|
18,9%
|
11
|
TCF
|
13,398
|
-11,4%
|
12
|
Azpul
|
11,582
|
-38,5%
|
13
|
Credex
|
10,646
|
85,3%
|
14
|
İdeal Credit
|
10,604
|
32,5%
|
15
|
Caspian Invest
|
8,978
|
325,9%
|
16
|
Merkuri
|
8,259
|
19,4%
|
17
|
Azerbaijan Micro-Credit
|
8,009
|
-52,8%
|
18
|
MJ Financial Services
|
7,374
|
-18,8%
|
19
|
Asel Credit
|
7,017
|
85,8%
|
20
|
Kapaz
|
6,792
|
7,5%
|
21
|
M Bulak
|
5,799
|
231,2%
|
22
|
Credagro
|
5,368
|
50,2%
|
23
|
Monetri
|
4,978
|
107,9%
|
24
|
Falcon Finance
|
4,710
|
-3,9%
|
25
|
Brand Credit
|
4,420
|
21,8%
|
26
|
Regional
|
4,132
|
45,3%
|
27
|
Caspian Finance
|
4,027
|
8654,3%
|
28
|
Nas Project
|
3,298
|
34,7%
|
29
|
Finance for development
|
3,255
|
-17,5%
|
30
|
Finex Credit
|
2,637
|
-12,7%
|
31
|
Fincapital
|
2,564
|
-4,5%
|
32
|
Viator Microcredit Azerbaijan
|
2,446
|
-33,4%
|
33
|
Finans Credit
|
2,414
|
-0,5%
|
34
|
TBC Credit
|
2,058
|
-76,6%
|
35
|
Pro Credit
|
1,834
|
9,6%
|
36
|
Effectinvest
|
1,652
|
67,2%
|
37
|
Prior Credit
|
1,538
|
46,1%
|
38
|
Azcredit
|
0,829
|
-1,4%
|
39
|
Azercredit
|
0,530
|
881,5%
|
40
|
Eurasia-Credit
|
0,447
|
-47,9%
|
41
|
Azmicroinvest
|
0,338
|
436,5%
|
42
|
İDK
|
0,321
|
-53,6%
|
43
|
Credit Service
|
0,262
|
509,3%
|
44
|
Optimal Finance
|
0,181
|
-87,2%
|
45
|
Nova Credit
|
0,169
|
16800,0%
|
46
|
İrshad
|
0,163
|
8050,0%
|
47
|
Executive Credit Agency
|
0,123
|
-43,1%
|
48
|
Payonix
|
0,062
|
-36,1%
|
49
|
Azfinance
|
0,052
|
-40,9%
|
50
|
Caucasus-Credit
|
0,036
|
-61,7%
|
51
|
Azeri Star Microfinance
|
0,015
|
0,0%
|
52
|
Azinvestcredit
|
0,002
|
0,0%
|
53
|
Bircredit
|
0,001
|
-50,0%
|
54
|
Finans İnvest
|
0,000
|
-100,0%
|
55
|
E-Credit *
|
-
|
-
|
56
|
Forfinance **
|
-
|
-
|
57
|
Agrocredit
|
Не заявлено
|
Не заявлено
* E-Credit вошли на рынок в прошлом году;
** Forfinance вошли на рынок в этом году;