İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2025
    • 11:59
    Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    "Report" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) bu il yanvarın 1-nə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    BOKT-un adı

    BOKT-un

    öhdəlikləri

    (milyon manat)

    BOKT-un

    öhdəliklərinin

    dinamikası

    1

    Fintrend

    62,831

    21,9%

    2

    Finca Azerbaijan

    58,284

    32,2%

    3

    SF Azerbaijan

    46,023

    119,1%

    4

    Embafinance

    44,190

    10,4%

    5

    FNC

    40,257

    257,1%

    6

    Para

    37,650

    -3,6%

    7

    International

    33,678

    30,7%

    8

    MCB

    25,409

    42,2%

    9

    Finoko

    25,176

    21,9%

    10

    City Finance

    15,368

    18,9%

    11

    TCF

    13,398

    -11,4%

    12

    Azpul

    11,582

    -38,5%

    13

    Credex

    10,646

    85,3%

    14

    İdeal Credit

    10,604

    32,5%

    15

    Caspian Invest

    8,978

    325,9%

    16

    Merkuri

    8,259

    19,4%

    17

    Azerbaijan Micro-Credit

    8,009

    -52,8%

    18

    MJ Financial Services

    7,374

    -18,8%

    19

    Asel Credit

    7,017

    85,8%

    20

    Kapaz

    6,792

    7,5%

    21

    M Bulak

    5,799

    231,2%

    22

    Credagro

    5,368

    50,2%

    23

    Monetri

    4,978

    107,9%

    24

    Falcon Finance

    4,710

    -3,9%

    25

    Brand Credit

    4,420

    21,8%

    26

    Regional

    4,132

    45,3%

    27

    Caspian Finance

    4,027

    8654,3%

    28

    Nas Project

    3,298

    34,7%

    29

    Finance for development

    3,255

    -17,5%

    30

    Finex Credit

    2,637

    -12,7%

    31

    Fincapital

    2,564

    -4,5%

    32

    Viator Microcredit Azerbaijan

    2,446

    -33,4%

    33

    Finans Credit

    2,414

    -0,5%

    34

    TBC Credit

    2,058

    -76,6%

    35

    Pro Credit

    1,834

    9,6%

    36

    Effectinvest

    1,652

    67,2%

    37

    Prior Credit

    1,538

    46,1%

    38

    Azcredit

    0,829

    -1,4%

    39

    Azercredit

    0,530

    881,5%

    40

    Eurasia-Credit

    0,447

    -47,9%

    41

    Azmicroinvest

    0,338

    436,5%

    42

    İDK

    0,321

    -53,6%

    43

    Credit Service

    0,262

    509,3%

    44

    Optimal Finance

    0,181

    -87,2%

    45

    Nova Credit

    0,169

    16800,0%

    46

    İrshad

    0,163

    8050,0%

    47

    Executive Credit Agency

    0,123

    -43,1%

    48

    Payonix

    0,062

    -36,1%

    49

    Azfinance

    0,052

    -40,9%

    50

    Caucasus-Credit

    0,036

    -61,7%

    51

    Azeri Star Microfinance

    0,015

    0,0%

    52

    Azinvestcredit

    0,002

    0,0%

    53

    Bircredit

    0,001

    -50,0%

    54

    Finans İnvest

    0,000

    -100,0%

    55

    E-Credit *

    -

    -

    56

    Forfinance **

    -

    -

    57

    Agrocredit

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    * "E-Credit" bazara ötən il daxil olub;

    ** "Forfinance" bazara bu il daxil olub;

    BOKT öhdəliklər renkinq
    Рэнкинг НБКО Азербайджана по объему обязательств (01.01.2025)

    Son xəbərlər

    12:42
    Foto

    Bu gün Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına yekun vurulacaq

    Fərdi
    12:35

    Daşkənddə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu keçirilir

    Region
    12:12

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 15 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    12:10

    Misirdə turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    12:06

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    11:59

    Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    11:57

    "Mançester Siti" və "Real" "Liverpul"un futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    11:56

    İran XİN: ABŞ nüvə danışıqları ilə bağlı ziddiyyətli siqnallar göndərir

    Region
    11:49

    Hindistanda avtomobilin partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti