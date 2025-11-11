Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Рэнкинг НБКО Азербайджана по кредитному портфелю (01.01.2025)

    Финансы
    • 11 ноября, 2025
    • 11:00
    Рэнкинг НБКО Азербайджана по кредитному портфелю (01.01.2025)

    Report представляет рэнкинг небанковских кредитных организаций Азербайджана (НБКО) по объему кредитного портфеля на 1 января этого года:

    НБКО

    Кредитный портфель НБКО (млн манатов)

    Динамика кредитного

    портфеля НБКО

    1

    Fintrend

    69,987

    35,1%

    2

    Finca Azerbaijan

    63,920

    13,1%

    3

    Embafinance

    61,997

    20,7%

    4

    SF Azerbaijan

    57,837

    258,0%

    5

    Azpul

    52,085

    85,8%

    6

    FNC

    42,505

    268,2%

    7

    International

    37,960

    25,4%

    8

    M Bulak

    33,676

    38,2%

    9

    MCB

    33,314

    37,8%

    10

    City Finance

    29,128

    20,4%

    11

    Monetri

    21,414

    43,2%

    12

    İdeal Credit

    15,726

    31,7%

    13

    MJ Financial Services

    14,722

    18,8%

    14

    TCF

    14,378

    -9,3%

    15

    Finoko

    13,329

    -43,3%

    16

    Caspian Invest

    12,209

    1719,5%

    17

    Credex

    11,807

    80,8%

    18

    Kapaz

    10,665

    18,5%

    19

    Para

    10,376

    -14,5%

    20

    Finance for development

    10,248

    1,5%

    21

    TBC Credit

    9,167

    -21,8%

    22

    Caspian Finance

    8,842

    15976,4%

    23

    Azerbaijan Micro-Credit

    8,213

    -48,8%

    24

    Viator Microcredit Azerbaijan

    7,775

    -4,2%

    25

    Merkuri

    7,736

    14,4%

    26

    Asel Credit

    7,255

    8,4%

    27

    Credagro

    6,914

    29,5%

    28

    Falcon Finance

    6,532

    9,1%

    29

    Brand Credit

    5,950

    14,2%

    30

    Nas Project

    5,072

    25,5%

    31

    Eurasia-Credit

    4,354

    6,2%

    32

    Regional

    4,164

    60,6%

    33

    Prior Credit

    3,671

    28,9%

    34

    Finans Credit

    3,011

    9,6%

    35

    Fincapital

    3,005

    -3,8%

    36

    Pro Credit

    2,579

    3,7%

    37

    Azcredit

    2,377

    27,3%

    38

    Finex Credit

    2,354

    -17,3%

    39

    Effectinvest

    2,251

    73,6%

    40

    Azmicroinvest

    2,066

    82,2%

    41

    Credit Service

    1,406

    70,4%

    42

    Optimal Finance

    1,183

    45,3%

    43

    Caucasus-Credit

    1,101

    9,2%

    44

    Executive Credit Agency

    0,975

    -7,1%

    45

    Finans İnvest

    0,935

    -12,4%

    46

    Azercredit

    0,736

    387,4%

    47

    İDK

    0,667

    -56,5%

    48

    Payonix *

    0,490

    -

    49

    Azeri Star Microfinance

    0,318

    25,2%

    50

    Azfinance

    0,314

    -15,8%

    51

    Azinvestcredit

    0,303

    7,1%

    52

    Nova Credit *

    0,158

    -

    53

    Bircredit **

    0,000

    -

    54

    İrshad **

    0,000

    -

    55

    E-Credit ***

    -

    -

    56

    Forfinance ****

    -

    -

    57

    Agrocredit

    Не заявлено

    Не заявлено

    * Кредитный портфель Payonix и Nova Credit сформирован в прошлом году;

    ** Birkart и Irshad не имел кредитного портфеля в течение последнего 1 года;

    *** E-Credit вошли на рынок в прошлом году;

    **** Forfinance вошли на рынок в этом году;

    НБКО кредитный портфель ренкинг
    Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

