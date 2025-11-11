Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)
- 11 noyabr, 2025
- 11:01
"Report" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) bu il yanvarın 1-nə kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
BOKT-un adı
|
BOKT-un
kredit portfeli
(milyon manat)
|
BOKT-un
kredit portfelinin
dinamikası
|
1
|
Fintrend
|
69,987
|
35,1%
|
2
|
Finca Azerbaijan
|
63,920
|
13,1%
|
3
|
Embafinance
|
61,997
|
20,7%
|
4
|
SF Azerbaijan
|
57,837
|
258,0%
|
5
|
Azpul
|
52,085
|
85,8%
|
6
|
FNC
|
42,505
|
268,2%
|
7
|
International
|
37,960
|
25,4%
|
8
|
M Bulak
|
33,676
|
38,2%
|
9
|
MCB
|
33,314
|
37,8%
|
10
|
City Finance
|
29,128
|
20,4%
|
11
|
Monetri
|
21,414
|
43,2%
|
12
|
İdeal Credit
|
15,726
|
31,7%
|
13
|
MJ Financial Services
|
14,722
|
18,8%
|
14
|
TCF
|
14,378
|
-9,3%
|
15
|
Finoko
|
13,329
|
-43,3%
|
16
|
Caspian Invest
|
12,209
|
1719,5%
|
17
|
Credex
|
11,807
|
80,8%
|
18
|
Kapaz
|
10,665
|
18,5%
|
19
|
Para
|
10,376
|
-14,5%
|
20
|
Finance for development
|
10,248
|
1,5%
|
21
|
TBC Credit
|
9,167
|
-21,8%
|
22
|
Caspian Finance
|
8,842
|
15976,4%
|
23
|
Azerbaijan Micro-Credit
|
8,213
|
-48,8%
|
24
|
Viator Microcredit Azerbaijan
|
7,775
|
-4,2%
|
25
|
Merkuri
|
7,736
|
14,4%
|
26
|
Asel Credit
|
7,255
|
8,4%
|
27
|
Credagro
|
6,914
|
29,5%
|
28
|
Falcon Finance
|
6,532
|
9,1%
|
29
|
Brand Credit
|
5,950
|
14,2%
|
30
|
Nas Project
|
5,072
|
25,5%
|
31
|
Eurasia-Credit
|
4,354
|
6,2%
|
32
|
Regional
|
4,164
|
60,6%
|
33
|
Prior Credit
|
3,671
|
28,9%
|
34
|
Finans Credit
|
3,011
|
9,6%
|
35
|
Fincapital
|
3,005
|
-3,8%
|
36
|
Pro Credit
|
2,579
|
3,7%
|
37
|
Azcredit
|
2,377
|
27,3%
|
38
|
Finex Credit
|
2,354
|
-17,3%
|
39
|
Effectinvest
|
2,251
|
73,6%
|
40
|
Azmicroinvest
|
2,066
|
82,2%
|
41
|
Credit Service
|
1,406
|
70,4%
|
42
|
Optimal Finance
|
1,183
|
45,3%
|
43
|
Caucasus-Credit
|
1,101
|
9,2%
|
44
|
Executive Credit Agency
|
0,975
|
-7,1%
|
45
|
Finans İnvest
|
0,935
|
-12,4%
|
46
|
Azercredit
|
0,736
|
387,4%
|
47
|
İDK
|
0,667
|
-56,5%
|
48
|
Payonix *
|
0,490
|
-
|
49
|
Azeri Star Microfinance
|
0,318
|
25,2%
|
50
|
Azfinance
|
0,314
|
-15,8%
|
51
|
Azinvestcredit
|
0,303
|
7,1%
|
52
|
Nova Credit *
|
0,158
|
-
|
53
|
Bircredit **
|
0,000
|
-
|
54
|
İrshad **
|
0,000
|
-
|
55
|
E-Credit ***
|
-
|
-
|
56
|
Forfinance ****
|
-
|
-
|
57
|
Agrocredit
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
* "Payonix" və "Nova Credit"in kredit portfeli ötən il formalaşıb;
** "Bircredit" və "İrshad"ın son 1 ildə kredit portfeli olmayıb;
*** "E-Credit" bazara ötən il daxil olub;
**** "Forfinance" bazara bu il daxil olub;