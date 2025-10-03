Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    • 03 октября, 2025
    • 18:44
    Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-сентябрь, 2025)

    Бакинская фондовая биржа опубликовала рэнкинг входящих в ее состав 13 инвестиционных компаний по обороту за январь-сентябрь этого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на биржу, список возглавляет инвестиционная компания PASHA Capital с показателем 36 млрд 388 млн 372 тыс. 380 манат.

    Инвестиционные компании

    Объем операций, AZN

    1

    Paşa Kapital

    36 388 372 380

    2

    ABB-İnvest

    28 445 694 966

    3

    CPM-İnvest

    4 282 044 696

    4

    Assist Finance

    3 172 337 176

    5

    İnvest-Az

    2 095 329 057

    6

    Xalq Kapital

    1 939 635 997

    7

    Unicapital

    1 760 913 016

    8

    Capital Partners

    1 096 474 498

    9

    Troni

    590 007 499

    10

    İnno

    200 599 676

    11

    CFI Financial

    200 599 676

    12

    MFX-Trading

    170 348 999

    13

    Xalq Bank

    270
    рэнкинг инвесткомпании Азербайджана БФБ
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-sentyabr, 2025)

