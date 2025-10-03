Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-сентябрь, 2025)

Бакинская фондовая биржа опубликовала рэнкинг входящих в ее состав 13 инвестиционных компаний по обороту за январь-сентябрь этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на биржу, список возглавляет инвестиционная компания PASHA Capital с показателем 36 млрд 388 млн 372 тыс. 380 манат.