Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-сентябрь, 2025)
Финансы
- 03 октября, 2025
- 18:44
Бакинская фондовая биржа опубликовала рэнкинг входящих в ее состав 13 инвестиционных компаний по обороту за январь-сентябрь этого года.
Как сообщает Report со ссылкой на биржу, список возглавляет инвестиционная компания PASHA Capital с показателем 36 млрд 388 млн 372 тыс. 380 манат.
|
№
|
Инвестиционные компании
|
Объем операций, AZN
|
1
|
Paşa Kapital
|
36 388 372 380
|
2
|
ABB-İnvest
|
28 445 694 966
|
3
|
CPM-İnvest
|
4 282 044 696
|
4
|
Assist Finance
|
3 172 337 176
|
5
|
İnvest-Az
|
2 095 329 057
|
6
|
Xalq Kapital
|
1 939 635 997
|
7
|
Unicapital
|
1 760 913 016
|
8
|
Capital Partners
|
1 096 474 498
|
9
|
Troni
|
590 007 499
|
10
|
İnno
|
200 599 676
|
11
|
CFI Financial
|
200 599 676
|
12
|
MFX-Trading
|
170 348 999
|
13
|
Xalq Bank
|
270
Последние новости
19:19
ЦАХАЛ заявил об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаковать жителей ГазыДругие страны
19:17
Фото
III Игры СНГ: 4 азербайджанских борца завоевали медалиИндивидуальные
19:16
Казахстан в ближайшие пять лет увеличит добычу газа на 15 млрд кубометровВ регионе
19:15
III Игры СНГ: 5 азербайджанских боксеров вышли в финалИндивидуальные
19:13
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в ГазеДругие страны
19:06
Экс-министр здравоохранения Огтай Ширалиев скончалсяВнутренняя политика
19:03
Совет ЕС продлил санкции против связанных с РФ лиц и организацийДругие страны
19:03
В Баку демонтированы конструкции, мешавшие пешеходамИнфраструктура
19:02