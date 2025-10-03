İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 18:35
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-sentyabr, 2025)

    "Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar-sentyabr aylarında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.

    "Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 36 388 372 380 manatlıq göstərici ilə "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.

    Növbəti yerlərdə 28 445 694 966 manatla "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 4 282 044 696 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 3 172 337 176 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 2 095 329 057 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 939 635 997 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 760 913 016 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 1 096 474 498 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 590 007 499 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 200 599 676 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 200 599 676 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC, 170 348 999 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC və cəmi 270 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.

    İnvestisiya şirkətləri

    Əməliyyatların həcmi AZN

    1

    Paşa Kapital

    36 388 372 380

    2

    ABB-İnvest

    28 445 694 966

    3

    CPM-İnvest

    4 282 044 696

    4

    Assist Finance

    3 172 337 176

    5

    İnvest-Az

    2 095 329 057

    6

    Xalq Kapital

    1 939 635 997

    7

    Unicapital

    1 760 913 016

    8

    Capital Partners

    1 096 474 498

    9

    Troni

    590 007 499

    10

    İnno

    200 599 676

    11

    CFI Financial

    200 599 676

    12

    MFX-Trading

    170 348 999

    13

    Xalq Bank

    270
    "Bakı Fond Birjası" QSC renkinq
    Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-сентябрь, 2025)

    Son xəbərlər

    19:16

    Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    19:13

    "Araz-Naxçıvan" VII turun açılış matçında qələbə qazanıb

    Futbol
    19:08
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan karateçiləri bu gün 3 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    19:05

    Sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edib

    Daxili siyasət
    19:02
    Foto
    Video

    Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    19:00

    Azərbaycan güləşçisi: "Finalda bir səhv ucbatından rusiyalı rəqibimə məğlub oldum"

    Fərdi
    18:49

    Yevlaxda sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    18:46
    Foto

    AMADA III MDB Oyunlarında maarifləndirmə fəaliyyətini davam etdirir

    Fərdi
    18:43

    Şalva Papuaşvili: Seçkilərə təxribat cəhdləri var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti