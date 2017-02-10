Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-10)

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал
(тыс. манат)
|1
|IBA
|641 287,25
|2
|PASHA Bank
|333 000,00
|3
|Xalg Bank
|211 646,49
|4
|Kapital Bank
|185 850,00
|5
|Nikoil Bank
|184 500,00
|6
|Expressbank
|137 257,00
|7
|AG Bank
|102 200,00
|8
|Silkway Bank
|101 544,89
|9
|Accessbank
|85 000,00
|10
|Muganbank
|75 000,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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