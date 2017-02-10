 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему уставного портфеля

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

    Банки Уставный капитал
    (    тыс. манат)
    1 IBA 641 287,25
    2 PASHA Bank 333 000,00
    3 Xalg Bank 211 646,49
    4 Kapital Bank 185 850,00
    5 Nikoil Bank 184 500,00
    6 Expressbank 137 257,00
    7 AG Bank 102 200,00
    8 Silkway Bank 101 544,89
    9 Accessbank 85 000,00
    10 Muganbank 75 000,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi