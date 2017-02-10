Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-10)

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 января 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

№ Банки Уставный капитал

(тыс. манат) 1 IBA 641 287,25 2 PASHA Bank 333 000,00 3 Xalg Bank 211 646,49 4 Kapital Bank 185 850,00 5 Nikoil Bank 184 500,00 6 Expressbank 137 257,00 7 AG Bank 102 200,00 8 Silkway Bank 101 544,89 9 Accessbank 85 000,00 10 Muganbank 75 000,00

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