Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (ТОП-5)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах за первое полугодие 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOП-5):
|№
|Банки
|Удельный вес процентных доходов в совокупных доходах (%)
|1
|Caspian Development Bank
|96,11
|2
|Turanbank
|95,03
|3
|National Bank of Pakistan- Baku
|95,00
|4
|Expressbank
|89,70
|5
|NBC Bank
|88,12
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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