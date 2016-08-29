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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах за первое полугодие 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOП-5):

    Банки Удельный вес процентных доходов в совокупных доходах (%)
    1 Caspian Development Bank 96,11
    2 Turanbank 95,03
    3 National Bank of Pakistan- Baku 95,00
    4 Expressbank 89,70
    5 NBC Bank 88,12

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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